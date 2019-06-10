Рынок нефти на прошлой неделе более или менее стабилизировался. Цена барреля Brent снизилась на 1,9%, а WTI выросла на 0,9%. Недавнее падение цен было спровоцировано рисками новых торговых ограничений, а также сохранением повышенного уровня запасов.

На Петербургском экономическом форуме были заявления представителей ОПЕК по поводу дальнейшего сокращения добычи нефти, цены на этом фоне остановили падение, но волатильность остается высокой. Оптимизм по поводу того, что США и Мексика придут к сделке, чтобы избежать тарифов, также поможет ценам не нефть.

Неопределенности на рынке добавляет нежелание России продления сделки на второе полугодие. Причиной такого поведения являются опасения потери доли рынка за счет роста добычи в США, которая, кстати, побила очередной исторический рекорд с 12,4 млн баррелей в сутки.

Настроение на рынке может складываться за счет открытых заявок на фьючерсном и опционном рынках. Спекулянты сократили количество контрактов на покупку Brent в Нью-Йорке и Лондоне на 48409 – до 304327 в течение июня. Если крупные хедж-фонды выходят из рынка, ожидать сильного движения вверх не приходится. Драйверов для этого мы пока не видим. Но в преддверии заседания ОПЕК цены могу вернуться в диапазон 65–75 долл. за Brent.

Алюминиевый гигант Русал планирует вернуться к заимствованию на международном рынке. Из-за американских санкций компания приостановила выпуск бондов с апреля 2018 года и теперь хочет начать занимать на китайском рынке, выпустив панда-бонды. Русал постепенно возвращается к прежним объемам выпуска продукции и планирует профондировать проект по постройке алюминиевого завода в Сибири. Цена акций с начала года упала на 21% и выглядит привлекательной для покупок.

Позитивным сигналом для рынка металлов может послужить желание властей Китая поддержать автомобильный сектор. Мы ожидаем роста цен на алюминий и никель.

Удачная неделя для золота и драгоценных металлов: золото +2,6%, серебро +3%, палладий +2%, платина +1,5%. На фоне падения цен на энергоресурсы инвесторы увеличили спрос на драгоценные металлы. Сложные переговоры между США и Китаем в совокупности с опасением инвесторов по поводу дальнейшего роста американского рынка также помогают рынку металлов. Мы выделяем следующую группу металлов, интересную для покупок по приоритету: серебро, платина, золото.

Рубль продемонстрировал укрепление на фоне снижения доллара и остановившегося падения нефти. Еще важнее для рубля то, что ЦБ РФ, с высокой вероятностью, начнет цикл снижения ключевой ставки уже на этой неделе, что увеличит привлекательность рублевых активов.