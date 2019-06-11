Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на благоприятном внешнем фоне. Однако сильное давление на рынок могут оказать бумаги Сбербанка, которые будут торговаться первый день "без дивидендов".

ИНДЕКСЫ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает рост рынка акций РФ в начале торгов.

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать спрос на российские бумаги, отмечает Антон Старцев из компании "Олма". Вместе с тем влияние фактора "торговых войн" на поведение инвесторов хотя и сократилось, но еще не исчерпано – открытыми остаются вопросы в отношении взаимных пошлин США и КНР, добавляет он.

"Можно ожидать открытия в минусе по акциям Сбербанка (обыкновенным и привилегированным), которые начиная с сегодняшнего дня торгуются "без дивидендов" в режиме Т+2", — обращает внимание аналитик.

При этом Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" считает, что бумаги Сбербанка способны в начале торгов утянуть основные российские индексы вниз.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Вместе с тем необходимо учитывать, что ожидаемый дивидендный разрыв в акциях Сбербанка способен свести на нет позитивное утреннее влияние внешнего фона на индекс Мосбиржи", — говорит он.

ВАЛЮТА

Рубль имеет все шансы продолжить укрепляться на фоне повышения аппетита инвесторов к рисковым активам, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в диапазоне 64,2-65,05 рубля.

"На валютном рынке остается в силе возможность углубления коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления "спроса на риск", — также считает Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы по итогам понедельника выросли на фоне достижения договоренностей по торговле и мигрантам с Мексикой, при этом Dow Jones демонстрирует самый долгий период завершения торгов в плюсе с мая 2018 года.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,25-0,38%.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 2,5%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,94%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,5%, японский Nikkei 225 — на 0,33%.

Стоимость нефти растет на 0,66% — до 62,7 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,02% — 1,1315 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок в понедельник вырос на внешнем позитиве, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 2746,8 пункта, а закрыл торги на отметке в 2742,59 пункта (+0,48%), индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1335,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 3 копейки – 64,78 рубля, евро — на 18 копеек, до 73,28 рубля.