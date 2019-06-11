Компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 129 руб. за акцию) представила, как и ожидалось, слабые результаты продаж за май, которые демонстрируют, что алмазная индустрия продолжает находиться под давлением внешних и внутренних факторов.

У гранильного сектора Индии сохраняются проблемы с доступным финансированием и доходностью. Девальвация китайского юаня к доллару на фоне торговых конфликтов с США спровоцировала неопределенность на рынке. Индекс цен RapiNet снизился на 1,7% с начала года и на 3,4% г/г.

В мае текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $266 млн. (- 7,6% г/г), при этом объемы продаж алмазного сырья снизились на 6% г/г, продажи бриллиантов снизились на 52% г/г. АЛРОСА сообщила, что мировое производство алмазов снизилось на 4% г/г, что указывает на то, что запасы алмазов в мире постепенно будут снижаться, поддерживая продажи.

Между тем, De Beers сообщила о снижении продаж на 25% в мае (это самый низкий уровень с 2017 г.) на фоне макроэкономической неопределенности и начала сезонного спада в отрасли, когда индийские огранщики временно приостанавливают производство на ежегодный период отпусков.

Алмазной отрасли, судя по всему, не хватает позитивных стимулов в данный момент. Тем не менее, мы считаем, что сильный баланс и высокая маржа поддержат инвестиционную привлекательность АЛРОСы в период неблагоприятной обстановки на рынке.