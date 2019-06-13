Во вторник продолжалось повышение по индексу РТС – восстановление спроса на развивающихся рынках, отчасти объясняемое смягчением опасений в отношении «торговых войн» после достижения договоренности между США и Мексикой, обеспечило подъем котировок голубых фишек и компенсировало негативное влияние снижения цены акций Сбербанка (SBER, —5.3%) из-за закрытия реестра «под дивиденды» на динамику индекса. Акции Норникеля (GMKN) подорожали на 3.3%, Газпром нефти (SIBN) – на 3.0%, НЛМК (NLMK) – на 2.8%, Транснефти (TRNFP) – на 2.5%, Татнефти (TATN) – на 2.4%, Северстали (CHMF) – на 2.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 4.9%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 4.3%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.7%, МРСК Юга (MRKY) – на 3.3%.

Фондовые индексы США в среду потеряли в пределах 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка подъема по индексу РТС. Инвесторы на мировых рынках сократили оптимизм в отношении перспектив «торговых войн» (взаимоотношения США и КНР остаются сложными), что выражается в увеличении спроса на «защитные» активы, например, на долговые обязательства США. Как сообщается, по итогам вчерашнего размещения очередного выпуска 10-летных казначейских облигаций средневзвешенная доходность составила минус 0.24% годовых, что соответствует историческому минимуму. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне некоторого сокращения «спроса на риск» со стороны глобальных инвесторов.