Во вторник на мировых рынках было относительно спокойно, а в среду появились важные новости – Дональд Трамп пригрозил наложить санкции в отношении газопровода Северный поток-2 между Россией и Германией, что привело к снижению стоимости евро к доллару (-0,3% за день). Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что США и Китай в итоге заключат торговое соглашение. Последние данные ИПЦ и ИЦП США дали дополнительное основание ожидать скорого снижения процентной ставки по федеральным фондам: базовый ИПЦ замедлился до 2%, оказавшись ниже ожидавшихся 2,1% и апрельского уровня. На этом фоне доходность казначейских облигаций США опустилась на 2–5 бп, а котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам поднялись на 3–5 бп. Как следствие, вмененная вероятность двух и более снижений ставки до конца года увеличилась до 85%, трех и более снижений – до 52%. Несмотря на это, индекс доллара вчера закрылся ростом на 0,3%. Валюты развивающихся стран завершили день по большей части ослаблением к доллару. Китайский юань закрылся в минусе на 0,1%, бразильский реал и мексиканское песо – на 0,2%, южноафриканский ранд подешевел на 1,4%. Мировые рынки акций закрылись снижением, азиатские рынки оказались под самым большим давлением на фоне протестов в Гонконге. Индексы Shanghai Composite и Nikkei 225 снизились на 0,6% и 0,4% соответственно, DAX и S&P 500 скорректировались на 0,2–0,3%. Котировки Brent упали на 4,0% за день, до уровня ниже 60 долл./барр. впервые с января после публикации данных о товарных запасах нефти в США, которые значительно превысили консенсус-прогноз.

Рубль, закрывшийся во вторник ростом на 0,3%, в среду отступил вслед за валютами развивающихся стран и на фоне падения цен на нефть, завершив день в минусе на 0,6%, на отметке 64,90 к доллару.

Сегодня будут опубликованы данные о промышленном производстве в еврозоне за апрель (рынок ожидает минус 0,5% м/м) и об импортных ценах в США (консенсус-прогноз по данным Bloomberg равен минус 1,2% г/г).