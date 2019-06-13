Рубль остается весьма устойчивым к колебаниям на рынке нефти, которая накануне локально опускалась ниже отметок в 60 долл./бар. на фоне роста запасов в США. Надежда на продление сделки ОПЕК+ до конца текущего года удерживает нефть и рубль от более существенного снижения. До конца недели в свете выходящей завтра макроэкономической статистики по США (данные по розничным продажам) рубль может укрепить позиции в паре с долларом и ослабить позиции в паре с евро на фоне вероятных дальнейших признаков замедления американской экономики и, как следствие, ослабления доллара. Прозвучавшие заявления Трампа о рассмотрении санкций в отношении «Северного потока-2» фактически не повлияли на рынок, поскольку законопроекты аналогичного содержания уже некоторое время находятся в Сенате. Рубль имеет шансы укрепить свои позиции на предстоящей неделе под воздействием нескольких факторов: активизации экспортеров в преддверии налоговых платежей, формирования дополнительного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в случае четкого сигнала от Банка России на завтрашнем заседании о сохранении вероятности дальнейшего снижения ставки и улучшения настроения на глобальных площадках в случае четкого сигнала от ФРС по итогам заседания 18-19 июня о готовности снизить ставку в соответствии с ожиданиями рынка.

Сырьевой рынок

Нефтяные котировки резко выросли в утренние часы четверга после падения более чем на 4% днем ранее. Контракты на Brent вернулись к отметкам $61.5-62/bbl на фоне сообщений о том, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. В результате, на рынок вернулись страхи в отношении перебоев в поставках сырья из-за повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее, положительный эффект от утренних сообщений может быть краткосрочным ввиду сохраняющегося избытка предложения сырья на рынке, о чем накануне свидетельствовали данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2 mb. Таким образом, запасы нефти в США сейчас находятся на уровнях лета 2017 года (485 mb), что свидетельствует о росте избытка предложения сырья на рынке. В этих условиях продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года способно несколько улучшить баланс спроса и предложения и оказать поддержку нефтяным контрактам. Сегодня внимание участников рынка привлечет ежемесячный отчет ОПЕК, в котором особый интерес будут представлять данные по изменению добычи нефти в странах картеля в мае, а также изменение запасов в странах ОЭСР.