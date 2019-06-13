В преддверии заседания ЦБ выросло предложение на депозитном аукционе Центробанка, составив 1,6 трлн руб. при лимите 1,28 трлн руб. Рост предложения на депозитном аукционе Банка России был вполне ожидаемым. Сейчас участники рынка предполагают, что ключевая ставка может быть снижена на завтрашнем заседании ЦБ, а депозит в Центробанке позволяет разместить средства по текущей ставке до среды следующей недели. Рост предложения за неделю превысил 420 млрд руб., это больше, чем рост структурного профицита ликвидности за то же время. Вполне вероятно, что банки увеличили предложение и за счет средств, которые должны поступить сегодня в банковскую систему в рамках погашения КОБР 19-й серии (на аукционе по размещению КОБР 22-й серии во вторник спрос составил менее 400 млрд руб., в то время как объем погашения равен 500 млрд руб.). После же заседания ЦБ предложение на депозитных аукционах может вновь пойти вниз.

Также вырос спрос на ликвидность на депозитных аукционах Казначейства. Интересно, что хотя Казначейство во вторник провело два депозитных аукциона (сроком на 36 и 183 дня), спрос был лишь на одном из них, более длинном. При этом ведомство в обоих случаях предлагало рубли по плавающей ставке, привязанной к RUONIA. Возможно, объяснение кроется в том, что банки опасаются сохранения ставки RUONIA на повышенном уровне в ближайшее время. То есть с учетом обязательных резервных требований, под которые подпадает фондирование Казначейства, эти средства окажутся достаточно дорогими. На горизонте же в несколько месяцев на фоне роста расходов бюджета ставка RUONIA способна опередить ключевую ставку ЦБ по темпам снижения.