В пятницу активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг немного сократилась. Данные по розничной торговле в США (без учета продаж автомобилей), опубликованные во второй половине дня, оказались лучше прогнозов, что стало поводом к укреплению доллара США к корзине мировых валют, которое, в свою очередь, негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков. В итоге акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 2.3%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.6%, Газпрома (GAZP) – на 1.2%, ВТБ (VTBR) – на 0.8%. В заметном минусе закрылась Роснефть (ROSN, —3.3%), однако снижение в большей степени связано с закрытием реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, чем с влиянием внешних факторов.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 7.0%, Россетей (RSTI) – на 5.1%, корпорации Квадра (TGKD) – на 4.8%. Тем временем в минусе закрылись Северо-Западное морское пароходство (SZPR, —6.1%), МРСК Северного Кавказа (MRKK, —6.1%), Электроцинк (ELTZ, —4.5%).

Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в некотором минусе, азиатские индексы находятся в среднем в небольшом плюсе.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период затишья на рынке акций – участники торгов ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания (18 – 19 июня), в котором рассчитывают найти указания на планы по смягчению денежной политики. Сравнительно сильные данные по розничной торговле дали основания для некоторых сомнений в необходимости скорого снижения базовой процентной ставки ФРС, оставив рынок в состоянии неопределенности и предоставив повод для укрепления доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, но повышение по индексу доллара (DXY) подразумевает возможность приостановки коррекции вниз по паре доллар-рубль в начале торгов.