Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2729,61 п. до 2739,28 п., а РТС — с 1325,95 п. до 1341,05 п. Пара EUR-USD упала с $1,1332 до $1,1209. USD-RUB упала с 64,81 до 64,38, а EUR-RUB с 73,45 до 72,18. Нефть Brent подешевела с $63,29 до $62,01. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2873,34 п. до 2886,98 п.

Отечественный рынок оказался в полосе дивидендных отсечек крупных компаний, что будет препятствовать росту. Впрочем, перспектива дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ повышает привлекательность рынка акций. На зарубежных площадках продолжается игра идей торговой войны, слабой статистики и надежд на ФРС. Д. Трамп готовится к саммиту G20, а инвесторы рассчитывают на возобновление переговоров США и Китая. Впрочем, КНР пока занят своими азиатскими делами и не торопится делать шаг навстречу Вашингтону.

Понедельник будет достаточно скудным днём на статистику. В еврозоне выйдут цифры по динамике стоимости рабочей силы. В США ожидается индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, а также индекс Национальной ассоциации строителей. Закроет день выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В России последний день с дивидендами в бумагах «НЛМК» (7,34 руб. на акцию).

Резервный банк Австралии опубликует во вторник протокол своего последнего заседания, на котором была снижена ставка. В Китае выйдут цифры по ценам на жильё. Германия в этот день сообщит данные по динамике цен производителей. Ожидается замедление роста цен до 2,1% в мае по сравнению с 2,5% в апреле. Во вторник вновь выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Далее выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В еврозоне уточнят инфляцию за май, которая замедлилась, по предварительной оценке, до 1,2%. В США опубликуют цифры по новым строительствам и разрешениям на них. Вечером также ожидаются выступления управляющего Банка Англии М. Карни и президента ЕЦБ М. Драги. Ближе к полуночи появится отчёт API по запасам нефти в США. В России выйдет статистика по промышленному производству, которое могло замедлить рост в мае до 1,5% с 4,6% в апреле, а также цены производителей РФ. В бумагах «ММК» последний день с дивидендами (1,488 руб. на акцию).

Япония в среду сообщит данные по внешней торговле. Ожидается, что экспорт в мае упал на 7,7%, а импорт вырос на 0,2%. Великобритания в этот день сообщит о динамике инфляции, которая могла замедлиться в мае до 2% с 2,1% в апреле. В США Минэнерго сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов, но основным событием дня станут итоги заседания ФРС. Изменения ставки не ожидается, но рынку могут быть интересны обновлённые экономические прогнозы и возможные изменения в риторике. В России последний день с дивидендами в бумагах ГМК «Норникель» (792,52 руб. на акцию).

Новая Зеландия сообщит в четверг уточнённую оценку ВВП за I квартал. Возможно, показатель ВВП будет повышен до 2,5% с 2,3%. Банк Японии проведёт очередное заседание по денежной политике, хотя каких-либо изменений не ожидается. Великобритания может сообщить о падении розничных продаж за май на 0,5%. Банк Англии, скорее всего, проголосует единогласно за сохранение ставки на уровне 0,75%. Далее американская статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. В России выйдут цифры по розничным продажам, а также по безработице, которая могла снизиться в мае до 4,6% с 4,7% в апреле. Бумаги «Башнефти» будут торговаться последний день с дивидендами (158,95 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию) В бумагах «ВТБ» также последний день с дивидендами 0,0010987 руб. на акцию.

В пятницу выйдут предварительные индексы деловой активности от Австралии до США. Инфляция в Японии могла замедлиться до 0,7% в мае с 0,9% в апреле. В США выйдет отчёт по продаже жилья на вторичном рынке. Выступят представители ФРС Л. Брейнард, Л. Мейстер и М. Дэви. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России последний день с дивидендами в бумагах НМТП (0,5 руб. на акцию), как и в бумагах «Юнипро» (0,111 рублей на акцию).

Новая неделя в Азии началась разнонаправленным движением индексов. Многие инвесторы ждут заседания ФРС, на котором может проясниться вопрос возможного снижения ставки в II полугодии. Значимой статистики на азиатском отрезке торгов не было, но локальные рынки не смогли ещё отыграть пятничные данные по китайскому промышленному производству, рост которого в мае замедлился до 5% при ожиданиях роста до 5,5%.

Нефть продолжает черпать поддержку в ухудшении геополитической ситуации в районе Персидского залива. США по различным каналам предупреждают Тегеран о недопустимости каких-либо действий, препятствующих свободному судоходству. В свою очередь, Иран отрицает какую-либо причастность к атакам на танкеры и обвиняет США в организации провокации. Риски растут и золото их подчёркивает. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 756,42 т. до 764,10 т. Рост котировок жёлтого металла за последний месяц составляет почти 5%, а за год 4,8%.

Индекс доллара снижался на 0,04% до 97,52 п.

Предстоящая неделя на российском рынке может сложиться нейтрально. Мешать росту будут дивидендные отсечки и относительная перегретость. С другой стороны, позитивный импульс может быть получен от ФРС США, если американский регулятор намекнёт о возможном снижении ставки, что повысит аппетиты к риску. Нефть, скорее всего, завершила свой период падения, так как геополитическая напряжённость в районе Персидского залива носит долгосрочный характер. Соответственно, рубль может продолжить своё укрепление, хотя он также немного перегрет.