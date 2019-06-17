Главным фактором укрепления рубля в пятницу была мягкая риторика Банка России. В частности, регулятор снизил ключевую ставку на 25 бп, заявил о возможности еще одного снижения на одном из следующих трех заседаний и об ожидаемом переходе к нейтральной политике к середине 2020 г., а также скорректировал на 0,5 пп вниз свой прогноз по инфляции на 2019 г. (подробнее cм. в нашем обзоре решения Банка России). На этом фоне рынок ОФЗ получил свежий приток средств нерезидентов, что оказало поддержку российской валюте. Рубль торговался в диапазоне 64,4–64,55 к доллару перед объявлением решения и подорожал до внутридневного максимума 64,20 вскоре после начала пресс-конференции. К концу сессии рубль отчасти сдал позиции и закрылся на отметке 64,40, укрепившись на 0,3% за день.

Между тем сопоставимые валюты развивающихся стран по большей части отступили по отношению к доллару: бразильский реал подешевел на 1,2%, индонезийская рупия и индийская рупия потеряли в стоимости 0,3–0,4%, китайский юань завершил день в минусе на 0,1%. С другой стороны, мексиканское песо прибавило 0,2%, южноафриканский ранд подрос на 0,4%. Индекс доллара поднялся на 0,6% за день, получив поддержку благодаря лучшим, чем ожидалось, данным об обороте розничной торговле в США (рост за месяц на 0,5% без учета автомобилей против 0,4% согласно консенсус-прогнозу по данным Bloomberg) и промышленном производстве (рост на 0,4% против 0,2% соответственно). Котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам и доходности казначейских облигаций снизились после публикации данных, но по итогам дня закрылись с незначительными изменениями. Рынки акций отступили: индекс Shanghai Composite – на 1,0%, MSCI EM – на 0,7%, DAX – на 0,6%, S&P 500 – на 0,2%. Вместе с тем цены на нефть марки Brent выросли на 1,2%, продолжив получать поддержку от недавних новостей о нападении на нефтяные танкеры у побережья Ирана.

На этой неделе несколько крупнейших центробанков проведут заседания по монетарной политике. Главным из них будет заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, которое начнется в среду. Инвесторы также будут следить за заседаниями Банка Японии и Банка Англии. Помимо этого, на этой неделе состоятся заседания центробанков Бразилии, Турции и Таиланда.