К середине дня индекс МосБиржи подрастал на 0,36% до 2749,07 п., а РТС укреплялся на 0,55% до 1348,42 п. Характер торгов на российском рынке существенно не меняется. После утренней просадки индексы вновь пытаются расти, хотя прямых поводов для этого нет. Впрочем, таковыми можно считать информационный шум по поводу возможной встречи Д. Трампа и В. Путина, а также сигналы из Великобритании о желании организовать встречу британского премьера с главой российского государства. Бумаги «Северстали» начали день с ожидаемой просадки на фоне дивидендной отсечки. Активно дорожали бумаги «Роснефти», восстанавливаясь после дивидендного провала. Однако лидерами дня всё же стали бумаги электроэнергетиков «ОГК-2», «Россети», «Интер РАО», «ТГК-1» и «Мосэнерго». К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 21 млрд рублей.

Рубль незначительно укреплял свои позиции, но удерживался дешевеющей нефтью от более сильного движения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,70%, недельная до 7,75%, а месячная до 7,89%. Сырьевые валюты демонстрировали слабую волатильность, хотя NZD укреплялся почти на четверть процента против доллара США. Основной поддержкой рубля остаётся разность ставок в долларах и рублях. Кроме того, намёки ЦБ РФ о дальнейшем снижении ставки также стимулируют инвестиции в российские активы в рамках стратегии Carry trade. Кроме того, рынок постепенно начнёт испытывать повышение спроса на рублёвую ликвидность в связи с налоговым периодом.

Европейские индексы торговались без существенной волатильности. На текущей неделе главным событием станет заседание ФРС. Если будут сделаны намёки на возможное снижение ставки, то для многих это послужит стимулом к риску. Lufthansa расстроила инвесторов предупреждением о снижении прибыли, что обвалило акции компании на 12%, а также оказало давление на бумаги других авиаперевозчиков. Неожиданное заявление сделал представитель ЕЦБ Бенуа Курье. По его словам, ставка европейского регулятора может быть снижена, а также может быть возобновлена количественная программа. «Вопрос состоит не в том, что у нас нет инструментов, — сообщил он в интервью Financial Times, — а какие инструменты, или их комбинацию, использовать в складывающихся условиях».

Иран заявляет о том, что при необходимости перекрытия Ормузского пролива сделает это публично и открыто. Естественно, что Иран отрицает какую-либо причастность к подрыву нефтяных танкеров на прошлой неделе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих подтвердил, что в OPEC+ работают над общей позицией и встреча, на которой может быть продлено соглашение по ограничению добычи, состоится, скорее всего, в начале июля. На этом фоне нефть немного успокоилась по поводу военной конфронтации между Ираном и США с союзниками. Соответственно, на передний план вновь вышли страхи по поводу падения спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс доллара снижался на 0,05% до 97,53 п. AUD и CAD торговались без существенной волатильности, а вот NZD укреплялся на 0,25% против доллара США.

Ещё одним поводом для натянутых отношений США и КНР может стать желание Д. Трампа поднять вопрос о правах человека в Гонконге. В любом случае, повестка переговоров лидеров США и КНР расширяется, но возможности её обсудить в рамках коротких переговоров на саммите G20 не так много. На этом фоне торговая война начинает негативно сказываться и на США. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка обвалился в июне на 26,4 пункта до —8,6 пункта. Это самое крутое падение индекса за всю историю. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,09%. Однако фьючерсы на основные индексы США указывают на небольшой рост рынка в начале дня. Чем хуже статистика, тем выше ожидания мягкой политики ФРС. Отечественный рынок пока весьма успешно сопротивляется просадкам бумаг на дивидендных отсечках за счёт своей высокой доходности. Если же ФРС намекнёт на смягчение денежной политики, то актуальность высокодоходных рискованных активов возрастёт. Аналогичные причины лежат в основе довольно устойчивого поведения курса рубля.