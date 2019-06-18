Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в апреле 2019 года на $1,58 млрд по сравнению с мартом.

Ужесточение монетарной политики США в 1994–1995-м, 1998–2000-м и 2004–2006-м сопровождалось ослаблением доллара на мировом рынке. По данным статистики за последние 25 лет, в среднесрочном периоде повышение ставок федеральных фондов США предвещает снижение курса американской валюты на широком рынке. Основными причинами такой динамики, вероятно, выступают усиление глобального спроса на доходность и сокращение инвестиций в защитные низкодоходные treasuries. При этом на региональных рынках активизируется замещение в обороте дорожающей американской валюты национальными. Мы ожидаем реализации подобного сценария в среднесрочном периоде.

Сокращение долларовых вложений Банка России я считаю обоснованным: оно отражает глобальные тенденции. Проблема в другом. Регулятор значительно сократил темпы наращивания ЗВР в последние годы, что произошло вопреки значительному росту доходов РФ благодаря активному повышению цен на нефть и тенденции к усилению спроса на инвестиции в мире в целом.

Золотовалютные резервы РФ, в свою очередь, являются основой для формирования российской денежной базы и денежных агрегатов. Действия ЦБ выглядят как искусственное ограничение наращивания денежной базы РФ в условиях, когда экономике требовался и требуется монетарный и кредитный стимул для преодоления последствий кризиса 2014–2015 годов. Монетарная политика ЦБ по-прежнему ориентирована на сравнительно низкие уровни показателей монетизации экономики. Исходя из показателей скорости денежного обращения, оценочный справедливый усредненный долгосрочный уровень ИПЦ РФ составляет приблизительно 12% (г/г). Под влиянием «замораживания» экономической активности, сейчас он значительно отклонился вниз от справедливого в долгосрочном периоде уровня. Однако, в отсутствие значимых внутренних ограничителей инфляционных рисков, любой значимый внешний экономико-финансовый шок способен быстро разогнать российскую инфляцию. Когда инфляция и кредитный шок вновь уничтожат накопления населения и приведут к банкротству предприятий мелкого и среднего бизнеса, власти вновь обвинят в экономических проблемах внешние факторы, хотя это, как следует из сказанного выше, не так. Проблема во внутренней монетарной, бюджетной политике и проводимых законодательных реформах.