Розничная торговля в РФ: рост будет снижаться, но лишь в сравнении с 2018 г
Оборот розничной торговли в мае повысился на 1,4% г./г. (1,2% г./г. в апреле). Слабый рост сохраняется уже несколько месяцев. Отметим, что сейчас динамика компонент спроса заметно искажена эффектом базы прошлого года. Так, с начала года в продовольственном сегменте рост составил в среднем 0,18% м./м. (с исключением сезонности) — на уровне прошлого года (0,17% м./м). Если такие темпы сохранятся до конца года, то продовольственный товарооборот увеличится на 2,2% г./г. (тогда как сейчас его годовой рост составляет ~1,6% г./г.). А вот с непродовольственным товарооборотом история противоположная: несмотря на то, что его темпы фиксируются на уровне ~1,5% г./г., он не повысился с начала года, и если ситуация сохранится до конца года, он выйдет в 0% г./г. за 2019 г. Таким образом, по итогам 2019 г. оборот розничной торговли рискует сократить свой рост до 1% г./г. (против 2,8% г./г. в 2018 г.).
Значит ли это, что цифры ухудшаются из-за отсутствия факторов роста? Да, но это верно лишь частично. Не стоит забывать о том, что 1) ускорение потребительских расходов в 2018 г. было существенно поддержано предвыборными выплатами и повышениями зарплат, из-за чего последние росли двузначными темпами в номинальном выражении, и 2) эффект повышения НДС все же не прошел незаметно для розничного товарооборота. Если из данных исключить предвыборные выплаты (2018 г.) и НДС, то оборот розницы в 2019 г. рос бы темпом 2% г./г.
Мы полагаем, что в 2020 г. при прочих равных ситуация должна измениться в лучшую сторону: негативный эффект от НДС уже не будет наблюдаться в годовых цифрах, равно как и не будет эффекта от вышеупомянутых бюджетных выплат.
При этом, конечно, фундаментально спрос остается слабым из-за отсутствия перспектив по индексации зарплат и из-за роста платежей по кредитам. Поэтому без изменения в этих факторах достичь устойчивых темпов роста розничной торговли ощутимо выше 2% в реальном выражении вряд ли удастся.
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