Вчера в Гонконге состоялось годовое собрание акционеров компании «РУСАЛ». На повестке дня было избрание Совета директоров, а также голосование по вопросу предоставления совету директоров мандата на выпуск дополнительных акций в размере до 20% текущего уставного капитала и выкуп до 10% акций с рынка. Как и ожидалось, мандаты были одобрены на голосовании и будут действовать в течение года. Тем не менее, представители компании отметили, что спешки в принятии решения о допэмиссии или выкупе нет.

По нашему мнению, акции алюминиевой компании имеют высокий потенциал к росту в долгосрочной перспективе при сохранении дефицита на мировом рынке алюминия. По различным оценкам, устойчивый дефицит металла в размере 1,5-2 млн тонн в год сохранится как минимум до 2021 года благодаря повышенному спросу со стороны строительного и транспортного секторов. Основной производитель и экспортер алюминия в настоящее время — это Китай, однако китайские производители алюминия сокращают производственные мощности в связи с ужесточением законодательства в области защиты окружающей среды и затянувшимся торговым конфликтом.

При этом «РУСАЛ» характеризуется высокой долговой нагрузкой. Мы ожидаем, что восстановление продаж после снятия санкций с компании поспособствует генерации стабильного денежного потока и улучшению финансовой дисциплины. Помешать этому могут низкие цены на алюминий на мировом рынке, несмотря на сохраняющийся дефицит. В то же время «РУСАЛ» ежегодно получает от «Норильского никеля» 60-70 млрд руб. в качестве дивидендов. В зависимости от будущих финансовых результатов алюминиевая компания может как вернуться к выплате дивидендов к концу 2019 года, так и придержать денежные средства у себя. В связи с неопределенностью дальнейшего тренда в акциях «РУСАЛа» сохраняется повышенная волатильность.