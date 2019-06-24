По оценке Минэкономразвития, в мае ВВП вырос всего на 0,2% г/г после роста на 1,7% г/г в апреле, достигнув 0,7% г/г за 5М19. Столь сильные колебания темпов роста вполне соответствуют волатильности цифр по промпроизводству: как мы уже отмечали ранее, из первых пяти месяцев 2019 г., три месяца промпроизводство росло примерно на 1% г/г, тогда как в другие два месяца рост превышал 4% г/г. Тем не менее, важно отметить, что в январе и в марте рост промпроизводства на уровне 1,1-1,2% г/г соответствовал росту ВВП на 0,6% г/г, по оценкам Минэкономразвития; таким образом, в мае некоторые дополнительные факторы, скорее всего, очень слабый рост экспорта, оказывал дополнительное негативное влияние на темпы роста экономики.

В целом, учитывая рост ВВП всего на 0,7% за 5М19, риск глобальной торговой войны для внешнего спроса на российские товары ненефтяного сектора и высокие шансы замедления роста розничного кредитования в ближайшие месяцы мы подтверждаем свой прогноз роста ВВП на 0,8% г/г на этот год.