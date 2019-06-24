В начале новой недели большинство валют на развивающихся рынках торгуются в зеленой зоне. Тон задает турецкая лира, которая укрепляется к середине дня на 1% после поражения правящей партии Турции на повторных выборах в Стамбуле. Российский рубль и индийская рупия росли примерно на 0,2%. Впрочем, такие валюты, как южноафриканский рэнд и мексиканский песо демонстрировали динамику вблизи нуля.

В паре с евро преимущество отечественной валюты выглядело совсем незначительным (менее 0,1% к середине дня в понедельник) в результате заметного укрепления единой европейской валюты на рынке форекс. В частности, пара евро/доллар по состоянию на 13:00 укреплялась на 0,2%, обновив в начале недели максимум с 21 марта текущего года.

После пятничного всплеска несколько подзабытой санкционной риторики инвесторы на внутреннем рынке достаточно быстро успокоились. Наряду с «зелеными» площадками EM в начале недели дополнительную поддержку рублю оказывают крупные налоговые платежи, основной объем которых пройдет во вторник. Судя по возросшему спросу на аукционах РЕПО Федерального казначейства на прошлой неделе, ряд участников рынка испытывают потребности в рублевой ликвидности в преддверии крупных перечислений в бюджет. Если в ближайшее время санкционная риторика не получит своего продолжения, налоговые платежи поддержат позиции рубля вблизи занятых в течение прошлой недели максимумов.

Важное значение для развивающихся рынков на текущей неделе будут иметь выступления целого ряда представителей ФРС во вторник вечером, которые могут усилить ожидания инвесторов по скорому смягчению процентной политики в США и усилить таким образом коррекцию доллара на мировых площадках.

Кроме того, в пятницу стартует очередной саммит G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Не исключено, что даже если встреча состоится, то не внесет никакого прогресса в урегулирование торгового конфликта между двумя государствами. Впрочем, для российского рынка решающее значение будет иметь дальнейшая санкционная риторика. В данном контексте важным событием станет возможная встреча президентов США и России, однако весьма вероятно, что ничего нового от данного события рынки не получат.