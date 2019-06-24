По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в мае замедлился до 0,2% г./г. – такой же слабый результат экономика показала и по итогам марта, да и в целом с начала года ее динамика остается вялой (0,7% г./г.). Говоря об отраслевой структуре, наибольший спад с начала года проявился в сегменте строительства (видимо, все крупные стройки были отнесены статистикой на прошлый год) и в торговле (в первую очередь, оптовой – на графике она входит в позицию «прочее», т.к. оперативных данных за май по ней еще не опубликовано). Спад оптового товарооборота мог произойти вследствие повышения НДС: стремясь сгладить эффект повышения налога на цены, ритейлеры сделали упор на распродажу старых запасов и, скорее всего, сократили расходы на закупку новых товаров, т.к. в них уже была бы заложена более высокая ставка по НДС.

При этом, на наш взгляд, фундаментально 2019 г. не будет хуже 2018 г.: основные отличия итоговых цифр – в разовых факторах. Так, в 2018 г. экономика была поддержана предвыборными расходами, строительство также дало большой вклад из-за пересмотра данных Росстатом, а НДС и пенсионная реформа не оказывали еще сдерживающего влияния на ВВП. А в 2019 г. позитивных разовых импульсов не произошло (расходы по майскому указу, скорее всего, будут видны лишь в начале 2020 г.), тогда как негативные (в первую очередь, повышение НДС и соглашение ОПЕК+) сдерживают рост. Если исключить из динамики все вышеперечисленные моменты, то рост ВВП и в 2018 г., и в 2019 г. составил бы 1,5-1,7% г./г.