Отчисления в резервы сократили прибыль

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в мае российскими банками была получена прибыль – 116,9 млрд руб., снижение которой м./м. произошло из-за роста отчислений в резервы (с 15,6 млрд руб. до 64,9 млрд руб.), который оказался адекватным увеличению просрочки (+52,7 млрд руб. в корпоративном сегменте и +7,9 млрд руб. в розничном). В апреле (данные за май пока не опубликованы) размер проблемных и безнадежных ссуд сократился на 62 млрд руб. (по-видимому, на такую величину были произведены списания) до 6,4 трлн руб., что лишь на 72% покрывается сформированными резервами. По нашим оценкам, текущего запаса капитала над минимально допустимым уровнем едва хватает, чтобы покрыть незарезервированные плохие кредиты («наследие прошлых лет»). Переход к МСФО 9 в расчете достаточности капитала потребовал бы смягчения нормативов (видимо, этот переход будет сильно растянут во времени). Исходя из полученной прибыли, банки могли бы направить больший объем прибыли в резервы, если бы не необходимость поддержания текущего относительно высокого темпа роста активов (+7,9% г./г., рост рублевых кредитов составил +16,1% г./г.).

Банки нарастили запас валютной ликвидности под предстоящие дивидендные платежи

В валютной части баланса в мае на счета клиентов (юрлица без учета Минфина, физлица) пришло лишь 0,2 млрд долл. (для сравнения – в апреле приток составил 0,8 млрд долл.). Из валютного кредитования банки высвободили еще 0,6 млрд долл. (против 2,1 млрд долл. в апреле). В результате приток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил скромные 0,8 млрд долл. Несмотря на это, банки пополнили запас высоколиквидных активов (HQLA = остатки на депозитах и корсчетах в банках-нерезидентах) на 5,4 млрд долл. (до 60,7 млрд долл.). Избыток валютной ликвидности (превышение HQLA над остатком валютных средств на расчетных счетах юрлиц) также вырос (на 2,9 млрд долл. до 15,1 млрд долл.). По-видимому, валютная ликвидность на балансе была образована за счет рублевых средств (которые пришли под будущую уплату дивидендов). Чистая открытая валютная позиция продолжила рост (+0,3 п.п.) до 21,6% от совокупного капитала (максимум с начала этого года) и сформирована за счет внебалансовых требований, то есть дедолларизация балансовых активов (конвертация валютных кредитов в рубли) сопровождается увеличением долларовых внебалансовых активов.

Накопленный запас валютной ликвидности в сумме с ожидаемым нами сальдо счета текущих операций во 2П (19 млрд долл. при средней цене на нефть 61,4 долл./барр.) покрывает объем покупки валюты ЦБ РФ для Минфина (в рамках реализации бюджетного правила). В этой связи мы предполагаем, что банковский сектор не будет испытывать потребность в валютной ликвидности еще длительное время (3-6 мес.), что ограничивает потенциал для расширения базисных спредов. Однако риски смещены в сторону удорожания долларовой ликвидности и ослабления рубля.

Временный приток рублевых средств на корпоративные счета

В рублевой части баланса произошел большой приток средств на счета корпоративных клиентов (+600 млрд руб. против оттока 368 млрд руб. в апреле), который позволил сократить долг перед Казначейством (на 146 млрд руб. до 1,8 трлн руб.), компенсировать отток депозитов физлиц (68 млрд руб.), а также поддержать сохраняющийся высокий темп роста розничного кредитования (прирост составил 256 млрд руб.). Появление большого объема рублевых средств на счетах корпораций, скорее всего, обусловлено подготовкой корпораций к выплате дивидендов (на июнь приходится их пик, это является сильным фактором наблюдающегося укрепления рубля) и потому носит временный характер. Замедление корпоративного кредитования отражает в большей степени динамику процесса дедолларизации (конвертацию валютных кредитов в рублевые), текущие экономические условия не способствуют спросу на кредиты. Во 2П мы ожидаем улучшения ситуации с рублевой ликвидностью из-за сокращения размещения ОФЗ, что вместе со смягчением монетарной политики ЦБ РФ будет способствовать снижению рублевых ставок.