Глобальные рынки

Спрос на риск продолжает расти вопреки геополитической нестабильности из-за ситуации с Ираном и американо-китайского торгового противостояния.

В условиях обострения противостояния с Ираном в лидерах роста на прошедшей неделе оказались нефтесервисные компании США (+10%) и Brent (+7%). В страновом выражении лучше всех показали себя бразильский фондовый рынок (+6%) благодаря удорожанию нефти и страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) (+5,7%) благодаря динамике китайских IT-компаний. Китайский фондовый рынок прибавил 4,8%. Китайский и азиатский рынок выросли благодаря ожиданию подписания торговых соглашений между США и Китаем в конце этой недели на саммите G-20.

Китай сохраняет хороший потенциал роста

В целом развивающиеся рынки значительно опережают по динамике развитые рынки. Так, например EM выросли более чем на 4%, развитые – на 2,2%. Китай и США – лидеры роста с начала года (>17%), но повышательный потенциал Китая в ближайшие 12 месяцев составляет 23%, что в 2,5 раза выше, чем у США, благодаря высокой перепроданности китайских IT-компаний. Китай сохраняет максимальный потенциал роста среди глобальных рынков.

Мы рекомендуем покупку через ETF: AIA US Equity и MCHI US Equity.

Встреча лидеров США и Китая на саммите G-20 в предстоящие выходные – ключевой фактор, который определит дальнейшую динамику рынков Китая и ЮВА. Перед сторонами стоит задача положить конец торговому противостоянию. Сельскохозяйственный сектор США оказался в тяжелом положении из-за обусловленного действующими пошлинами снижения цен, а Трамп, которому нужна поддержка аграриев, уже начал готовится к очередным президентским выборам. Китайская экономика также пострадала из-за американских пошлин, поэтому Си Цзиньпин будет рад найти компромисс.

Ставки высоки. Мировая экономика замедляется. Динамика производства вялая, автомобильный рынок значительно просел, торговый оборот сокращается по всему миру. Если переговоры провалятся, и США с Китаем решатся на крайние меры (Трамп грозит дополнительными пошлинами на $300 млрд китайского импорта), глобальная экономика может перейти в полномасштабную рецессию.

Спрос на золото и нефть продолжится

Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые должны объявить в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото (+4,7%). Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и ожидаемого понижения ключевой ставки ФРС (впервые с сентября 2008 г.) стоимость золота продолжит расти и, вполне вероятно, до конца года достигнет целевого уровня в $1,5 тыс./унция.

Мы рекомендуем покупку через SPDR Gold Shares (GLD US Equity) и отдельных эмитентов, таких как Полюс Золото (PLZL RX) с потенциалом роста 18% в ближайшие 12 месяцев, Newmont Goldcorp (NEM US Equity) и Barrick Gold (GOLD US Equity) с потенциалом роста 10%.

Небольшая коррекция цен на золото возможна в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Основной фактор, влияющий на рынок нефти — санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1–2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на добычу. Текущая ситуация с Ираном создает неопределенность в отношении перспектив исполнения действующих соглашений.

Мировой спрос будет опережать предложение, если добыча ОПЕК останется на нынешнем уровне, следует из прогнозов. Поэтому мы не ждем снижения добычи, и вероятно, что она сохранится на текущем уровне.

Также для рынка нефти важны торговые соглашения между США и Китаем.

Мы считаем, что нефть Brent может протестировать 100-дневную скользящую среднюю ($67,51/барр.), прежде чем протестировать 50-дневную скользящую среднюю ($68,3/барр.). В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен к $75/барр. и выше.

Рынок S&P 500 растет третью неделю подряд

За неделю S&P 500 вырос более чем на 2% и обновил максимум после снижения напряженности вокруг Ирана. Дальнейший рост будет определяться итогами саммита G-20. Мы считаем что на текущий момент S&P 500 отыграл свой потенциал, дальнейшее движение возможно за счет роста отдельных секторов, таких как нефть и газ.

Эта отрасль стала лидером роста по итогам прошедшей пятидневки и является основным двигателем рынка. Также в хорошем плюсе оказались коммуникационные и медицинские услуги и информационные технологии, которые выросли более чем на 3%.

Максимальный потенциал роста сохраняют сектор нефтегазовой промышленности (30%), коммуникации и медицинские услуги (>10%).

В лидерах нефтегазового сектора США – Baker Hughes (13,6%) и Marathon Petroleum (10%).

Мы рекомендуем для покупки следующие бумаги, для которых приводим потенциал роста на ближайшие 12 месяцев: Marathon Petroleum (MPC US Equity) (+52%), Conсho Resources (CXO US Equity) (+38%), Schlumberger (SLB US Equity) (+39%), Phillips 66 (PSX US Equity) (+27%) и Baker Hughes (BHGE US Equity) +25%.

Валютный рынок: рубль может продолжить рост к 60 руб. за доллар

За неделю рубль укрепился к доллару более чем на 2%, что соответствует динамике валют развивающихся рынков. В лидеры роста вышли южноафриканский ранд (3,5%), аргентинское песо (2,8%) и норвежская крона (2,7%). Сейчас рубль торгуется на уровнях августа 2018 г., предшествующих санкциям против Турции и России из-за инцидента в Солсбери.

Ближайшая цель по рублю – 62,35 (уровень конца июля 2018 г.), что полностью сведет на нет премию, относящуюся ко второму пакету санкций за Солсбери, которые так и не вступили в силу. В начале года премия за риск составляла 15 руб., сейчас – менее 7 руб., или 45% от первоначальной величины.

Рубль по динамике по-прежнему отстает от валютного долга России, который торгуется на уровне начала 2018 г., когда курс рубля составлял ниже 57 руб. за доллар. Рост рубля и ОФЗ обычно с опозданием повторяет динамику валютных активов России. Цена длинных ОФЗ сохраняет потенциал роста в размере 2%, что соответствует снижению доходности на 40 б.п. Более интересны для покупки короткие ОФЗ с дюрацией не более четырех лет; потенциал снижения их доходности составляет порядка 50–60 б.п., в результате чего она опустится до уровня конца марта 2018 г.