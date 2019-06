Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые объявили в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото. Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и ожидаемого понижения ключевой ставки ФРС (впервые с сентября 2008 г.) стоимость золота продолжит расти и, вполне вероятно, до конца года достигнет целевого уровня в $1,6 тыс./унция.

Основной фактор, влияющий на рынок нефти — санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1–2 июля в Вене состоится очередное заседание ОПЕК+ по квотам на добычу. Текущая ситуация с Ираном создает неопределенность в отношении перспектив исполнения действующих соглашений.

Мировой спрос будет опережать предложение, если добыча ОПЕК останется на нынешнем уровне, следует из прогнозов. Поэтому мы не ждем снижения добычи, и вероятно, что она сохранится на текущем уровне.

Также для рынка нефти важны торговые соглашения между США и Китаем.

Мы считаем, что нефть Brent может протестировать 100-дневную скользящую среднюю ($67,51/барр.), прежде чем протестировать 50-дневную скользящую среднюю ($68,3/барр.). В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен к $75/барр. и выше.

Мы рекомендуем покупку через SPDR Gold Shares (GLD US Equity) с потенциалом роста в 10% до конца года и отдельных эмитентов, таких как Полюс Золото (PLZL RX) с потенциалом роста 18% в ближайшие 12 месяцев, Newmont Goldcorp (NEM US Equity) и Barrick Gold (GOLD US Equity) с потенциалом роста 10% на ближайшее 12 месяцев.

Небольшая коррекция цен на золото возможна в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем.