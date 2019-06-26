Слабые данные по рынку недвижимости США за май (сокращение продаж новых домов ускорилось вместо того, чтобы подрасти, как ожидал консенсус) и снижение уровня потребительской уверенности в июне были восприняты рынком скорее позитивно, поскольку могут стать дополнительным триггером для ФРС для решения о понижении ставки на одном из ближайших заседаний. К тому же последние публикации индексов деловой активности региональных ФРБ также указывали на ухудшение состояния экономики.

Помимо этого, у инвесторов появилась надежда на возобновление диалога между Китаем и США после соответствующих комментариев американского министра финансов Стивена Мнучина, а также готовности администрации Д.Трампа отложить введение импортных пошлин на оставшиеся $300 млрд китайских товаров. Однако данный фактор уже не оказывает рынкам заметной поддержки, поскольку разговоров о торговых переговорах было достаточно, а конкретных результатов инвесторы так и не увидели.

Стоит отметить, что отечественному рынку поддержку оказывает и подорожавшая вчера на 1% нефть после публикации данных API о сокращении запасов на 7,5 млн баррелей, что превысило оценки аналитиков. Однако сохраняющаяся угроза продолжения торгового конфликта США с Китаем оказывает давление на оценки спроса на «черное золото» и ограничивает рост котировок Brent.

Мы ожидаем, что до Саммита G20 инвесторы будут пребывать скорее в приподнятом настроении, ожидая какой-то ясности относительно будущего торговых войн, а также благодаря обещаниям американского банковского регулятора пойти на понижение ключевой ставки в случае дальнейшего ослабления экономики США. На следующей неделе динамика мировых финансовых рынков уже будет определяться итогами Саммита.