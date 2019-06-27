Вчера Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) сообщил о том, что Ольга Наумова покинула пост генерального директора компании. В качестве причины были указаны разногласия с советом директоров относительно стратегии развития. Одновременно было объявлено о том, что Ян Дюннинг, занимающий должность президента, фактически примет на себя роль руководителя компании.

Ольга Наумова пришла в Магнит в прошлом году через несколько месяцев после смены его состава акционеров. До этого Наумова работала в X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ), где возглавляла ключевую для компании торговую сеть «Пятерочка». Под ее руководством «Пятерочка» смогла восстановить быстрые темпы роста, в результате чего в 4 кв. 2016 г. превзошла по объемам продаж сегмент магазинов шаговой доступности Магнита.

В итоге X5 в целом вернула себе позиции лидера на российском рынке продовольственной розницы. В конце прошлого года под руководством Наумовой в Магните началась реализация новой стратегии, направленной на агрессивное увеличение доли рынка и выход в новые бизнес-сегменты. Тем не менее активные изменения в структуре менеджмента продолжились, и в начале этого года Магнит объявил о создании поста президента и назначении на него Яна Дюннинга, до этого руководившего сетью «Лента» (LNTA LI – без рекомендации). В мае на должность руководителя блока, отвечать за управление розничной сетью, был назначен Руслан Исмаилов, также ранее работавший в сети «Лента». Одновременно руководитель операционного блока Артем Смоленский, пришедший в Магнит из X5 Retail Group, покинул компанию.

Снижение неопределенности будет хорошо воспринято рынком, но долгосрочная эффективность трансформации пока под вопросом. Последние изменения в составе руководства Магнита означают завершение периода двоевластия и неопределенности, что в краткосрочном периоде будет позитивно воспринято рынком. Долгосрочно эффективность трансформации Магнита остается открытым вопросом для рынка, а пока операционные и фундаментальные показатели компании выглядят слабее, чем у ее основного конкурента – X5 Retail Group. В то же время, если уход Наумовой будет означать отказ от слишком агрессивной экспансии, это может быть позитивно как для Магнита, так и для сектора в целом. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.