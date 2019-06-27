Недельные данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция продолжает погружаться ниже отметки 5% г./г.: по нашим оценкам, к 24 июня она составила 4,95% г./г. (0,1% н./н.). Исходя из месячных данных, включающих более широкий набор товаров, мы ждем, что инфляция будет около 5% г./г. по итогам июня. Начиная с 1 июля, подорожают услуги ЖКХ, что сезонно ускорит недельные цифры.

Напомним, что в этом году индексация тарифов ЖКХ проходит в два этапа из-за повышения НДС. В январе они выросли на 1,7% с целью компенсировать выпадающие доходы коммунальщикам из-за более высокой ставки НДС (которые вплоть до 1 июля должны были бы сократиться на 20/120, или на ~1,4%). В июле тарифы проиндексируют в среднем на 2-3%, так, чтобы их совокупное повышение за год составило 4,1%. Отметим, что, несмотря на то, что далеко не во всех субъектах тарифы вырастут на уровень инфляции из-за возможности регионов запрашивать повышенные коэффициенты индексации (например, в Москве – на 6,5%, в республиках Северного Кавказа на 5-6%, почти в половине остальных регионов совокупный рост тарифов за год превысит 4,1%), в целом в текущей ситуации индексация, на наш взгляд, не является инфляционным риском, т.к. она в среднем будет ниже уровня инфляции.

Траектория инфляции полностью соответствует нашим ожиданиям: в ближайшие месяцы дезинфляция продолжится, и к концу года, как мы полагаем, рост цен снизится до 4,5% г./г.