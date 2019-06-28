НЛМК разместила 2.6% акционерного капитала через ускоренное формирование книги заявок. Цена составила $25.32 за расписку, то предполагает 6% дисконт к цене вчерашнего закрытия. После сделки основной акционер, Владимир Лисин, сохранит около 81% в компании. Период lock up после размещения должен составить 90 дней.

Наше мнение. НЛМК продолжает текущий тренд размещений, что, на наш взгляд, обусловлено ухудшающимися прогнозами по росту экономики Китая. Акции сегодня, вероятно, будут под давлением, но, как показывает история, они имеют шанс на быстрое восстановление благодаря росту ликвидности и потенциальному укреплению позиций в индексе MSCI. Мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ взгляд на бумагу, считая ее оценку в 5.9x по консенсус-мультипликатору EV/EBITDA 2019П несколько завышенной против 5.5x у Северстали.



