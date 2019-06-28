Несмотря на то что ключевая (с точки зрения финансовой общественности) встреча саммита между президентом США Д.Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином должна состояться утром в субботу, итог G20 можно подвести уже сейчас.

Главный вывод – мир перестал быть америкоцентричным. Можно сказать даже жестче: в текущей геополитической диспозиции агрессивная политика Трампа не находит понимания даже у союзников. Буквально сегодня Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности запустить платежный механизм для операций с Ираном. До этого все платежи блокировались американскими регуляторами, европейские банки попадали под санкции со стороны США. Сам Иран занял жесткую позицию, на угрозы не реагирует и заявляет, что переговоры с США вести не будет, пока действуют санкции. Не поддаются давлению США ни Германия, ни Турция: Германия строит Северный поток-2, а Турция готовится принять российские комплексы С-400. Россия и Китай заявляют об отказе во взаимной торговле от доллара и переходят на национальные валюты.

Последним штрихом в этом тренде стали ответные китайские требования к США. Похоже на ультиматум. Хотите подписать торговое соглашение – выполните ряд условий: отмените запрет на продажу технологий Huawei, отмените введенные пошлины, не заставляйте Китай покупать американскую продукцию. Очевидно, что Д.Трамп на это не пойдет. Поэтому итог встречи Си и Трампа очень предсказуем – в лучшем случае, они объявят о чем-то вроде перемирия, должны же они что-то сказать общественности.

А уже в понедельник мировой финансовый рынок начнет отыгрывать начинающуюся и политическую, и экономическую импотенцию США.