По оценке ЦБ, в июне медианная оценка составила 9,4. Это на 0,1 п.п. выше, чем в мае. При этом наблюдаемая за последние 12 месяцев инфляция осталась на уровне 10,3%. Несмотря на отмеченный в июне небольшой рост, в целом инфляционные ожидания домохозяйств в последние несколько месяцев находятся на понижательной траектории, но остаются немного выше, чем в 2017–2018 гг. Ценовые же ожидания предприятий на ближайшие несколько месяцев изменились разнонаправленно. Хотя ЦБ и придает значение инфляционным ожиданиям, июньские цифры вряд ли способны существенно повлиять на готовность ЦБ продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики: рост слишком незначителен, к тому же сейчас на первый план выходит резко замедляющаяся инфляция. Уже по итогам июня она может оказаться лишь слегка выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ на конец года, что создает условия для более раннего снижения ключевой ставки.

Корсчета банков лишь немного недотянули до 2,4 трлн руб. Несмотря на налоговые платежи и конец месяца, корсчета банков в ЦБ снизились в пятницу сравнительно немного. Похоже, что в последние дни ускорились расходы бюджета. Как мы и предполагали, банки сократили в пятницу задолженность по репо под залог ОФЗ на 90 млрд руб., выведя часть суверенных долговых бумаг из-под залога. При этом значительного увеличения задолженности перед ЦБ также не наблюдалось, но стоит отметить рост задолженности по операциям валютный своп с ЦБ (регулятор предоставлял рубли в рамках этих операций), что подтверждает, что банки сейчас вполне обеспечены валютной ликвидностью.