Соглашение, подписанное во время саммита G20 в Осаке, предполагает продажу 10% в АСПГ-2, а также долгосрочное соглашение о приобретении 2 млн т в год. Цена сделки не была объявлена, но согласно предыдущим комментариям Новатэка, она, вероятно, близка к цене сделки с Total ($2.7 млрд). Новатэк должен закрыть сделку с японскими партнерами в ближайшее время, как только будут получены разрешения регуляторов.

Хотя продажа еще 10% в АСПГ-2 мощностью 19.8 млн т была широко ожидаемой, мы считаем ее умеренно позитивной для акций, поскольку она знаменует важную веху для Новатэка. На данный момент компания продала 40% в проекте, как и планировалось, и теперь уже в 3К19 может принять окончательное инвестиционное решение. Новатэк торгуется с сильным мультипликатором EV/EBITDA 2019П 13.2x против среднего значения за 5 лет 10.9x, что, вероятно, говорит о том, что акционерная стоимость АСПГ-2 уже практически учтена в цене акций.