"Аэрофлот" готов подписать контракт на приобретение 100 SSJ: нейтрально для акций
В ходе общего собрания акционеров гендиректор компании Виталий Савельев отметил, что компания готова подписать контракты на покупку 100 новых SSJ и 35 MC-21 (в дополнение к уже подписанному контракту на 50 MC-21). Также компания рассчитывает внедрить стратегию хеджирования топливных рисков в своих дочерних компаниях.
Оба комментария гендиректора являются нейтральными для динамики акций на данный момент в отсутствие подробностей, но создают негативный настрой. Значительное увеличение доли российских самолетов в парке компании может снизить ее эффективность, в то время как 100%-ое хеджирование расходов на топливо не имеет смысла в свете свободного плавания рубля, которое отчасти является естественным хеджированием топливных расходов.
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