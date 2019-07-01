В ходе общего собрания акционеров гендиректор компании Виталий Савельев отметил, что компания готова подписать контракты на покупку 100 новых SSJ и 35 MC-21 (в дополнение к уже подписанному контракту на 50 MC-21). Также компания рассчитывает внедрить стратегию хеджирования топливных рисков в своих дочерних компаниях.

Оба комментария гендиректора являются нейтральными для динамики акций на данный момент в отсутствие подробностей, но создают негативный настрой. Значительное увеличение доли российских самолетов в парке компании может снизить ее эффективность, в то время как 100%-ое хеджирование расходов на топливо не имеет смысла в свете свободного плавания рубля, которое отчасти является естественным хеджированием топливных расходов.