После 3-х недель почти непрерывного роста на прошлой неделе случилась небольшая коррекция, и даже оптимизм перед саммитом G20 не удержал рынки от первой отрицательной недели с начала лета. Однако все это уже не так важно, т.к. саммит G20 был однозначно признан успешным. Особенно та его часть, которая касалась торговых переговоров. Трамп и Си договорились взять паузу в пошлинах и попытаться договорится о полноценном торговом соглашении. Более того, Трамп даже разрешил американским компаниям продавать оборудование для Huawei. На этом фоне в понедельник мощным ростом открылись все ведущие мировые рынки акций, а фьючерс на S&P 500 указывал на новый исторический максимум. Одновременно с этим подешевело золото и выросли доходности по 10-летним US Treasuries.

Что дальше?

Случилось 2 из 3 позитивных события, которые мы ждали: ФРС собралась понижать процентные ставки, а G20 привел к торговому перемирию. Уже через 3 недели начнется очередной сезон отчетностей, который, как мы считаем, должен быть достаточно успешным, чтобы удержать рынки акций на максимумах и позволить индексу S&P 500 наконец закрепиться выше отметки в 3000 пунктов. Тем не менее, мы далеки от мысли, что торговые войны закончились. Трамп уже успел заявить, что США побеждает в торговой войне (надо сказать, что это действительно так), что может дать ему возможность попробовать «повоевать» ещё. Тем более, что до выборов ещё 1,5 года. С ФРС тоже не всё ясно, несмотря на то, что рынки уже заложили понижение процентных ставок на заседании в конце июля. На этой неделе выйдет статистика по рынку труда за июнь, и если она будет хорошей (а мы считаем, что так оно и будет), то у инвесторов могут появится сомнения, что ФРС понизит ставку. Скорее всего, июльское понижение случится в любом случае, однако дальше темпы смягчения монетарной политики могут не оправдать текущие ожидания рынка.

С точки зрения макроэкономики прошедшую неделю можно охарактеризовать, как умеренно-негативную. По большинству показателей фактические данные не дотянули до прогнозов рынка. Финальное уточнение по ВВП США за 1 квартал совпало с предыдущей оценкой, но ожидания были выше, то же самое можно сказать по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке недвижимости в США. Но был и позитив, в том числе из Европы, где немного ускорилась инфляция.

На этой неделе в центре внимания будут данные по рынкам труда. США отчитается по приросту рабочих мест и общему уровню безработицы, также общий уровень безработицы будет опубликован в ЕС. В Китае затишье по государственной статистике, промышленный PMI выйдет только от Caixin, ожидания нейтральные. Как всегда особую важность в представляют данные по торговому балансу США в рамках развития торговых войн с Китаем.