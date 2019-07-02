Фьючерсы на три ведущих фондовых индекса США торгуются без единой динамики – без изменений относительно вчерашнего уровня.

По итогам встречи с председателем КНР Трамп отказался вводить новые тарифы против китайских товаров (предыдущие ограничения остаются в силе) и не стал обозначать дедлайны, заявив, что для него качество сделки важнее сроков. Сотрудничество с Huawei в части, не задевающей «национальные интересы» Америки, теперь вновь разрешено, тотального запрета не будет.

Вчера рынки оптимистично отреагировали на итоги встречи лидеров США и Китая – в стоимости подскочили не только акции, но и другие рисковые активы вроде сырья, которое к вечеру понедельника растеряло весь прирост первой половины дня.

Параллельно с уходом «в риск» была опубликована статистика по деловой активности разных стран. В этом смысле на биржах дела обстоят лучше, чем в реальном секторе. Например, в еврозоне ухудшение условий ведения бизнеса в промышленном секторе идёт с февраля. Значения выше 50 обозначают улучшение условий ведения бизнеса в производственном секторе, ниже 50 пунктов – ухудшение.

В Европе хуже всех (45 пунктов по итогам июня) идут дела в Германии – крупнейшей экономике блока, хотя последнее время там наметилось некоторое улучшение. По иронии, самый высокий индекс менеджеров по закупкам (PMI) среди стран еврозоны в июне оказался в Греции – 52,4 пункта. Стоит отметить, что PMI – это субъективный показатель, отражающий настрой хозяйствующих субъектов, а не фактический объём выпуска.

Из наиболее обсуждаемых корпоративных историй – это перспективы акций банковского сектора после удачно пройденного стресс-теста ФРС. 18 крупных кредиторов, включая титанов Уолл-стрит вроде JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, получили разрешение регулятора на увеличение дивидендных выплат и расширение программы обратного выкупа акций.

На этой неделе квартальных отчётностей компаний S&P 500 не ожидается.

Важной макроэкономической статистики по США сегодня не будет, но в 11:30 по московскому времени выйдет индекс деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.