По итогам торгов 1 июля индекс МосБиржи вырос на 1,29% до 2801,47 п., а РТС — на 1,53% до 1401,64 п. Отечественный рынок полноценно отпраздновал итоги саммита G20, где Китай и США заключили торговое перемирие и договорились о возобновлении переговоров, а также президент РФ В. Путин встречался с лидерами ведущих западных стран без обвинительного контекста с их стороны. Среди лидеров дня присутствовали наиболее ликвидные фишки, которые проявляют повышенную чувствительность к изменениям в политической сфере. Меж тем, для «Газпрома» (+5,44%) позитивом стал отказ от прокладки «Северного Потока 2» по датскому маршруту. Это немного повысит стоимость проекта, но позволяет не обращать внимание на упорство Копенгагена в затягивании выдачи разрешения на строительство. Существенно подорожали акции Сбербанка (+1,86%), которые традиционно играют роль индикатора настроений нерезидентов. Нефтяным акциям помогала нефть, которая дорожала на фоне достижения консенсуса производителей в рамках соглашения по ограничению добычи. Акции «ЛУКОЙЛ» подорожали на 1,39%, а «Роснефти» на 0,8%. Впрочем, среди лидеров также были «ОГК-2» (+6,26%), «Интер РАО» (+3,86%), «ТГК-1» (+3,33%) и «Россети» (+3,06%). В группе самых слабых были бумаги «Мосэнерго» (-6,75%), по которым состоялась дивидендная отсечка, а также Polymetal (-2,59%), «НОВАТЭК» (-2,41%) и «Полюс» (-2,28%). После американо-китайского перемирия и заявлений представителей ФРС по поводу нежелания спешить со снижением ставки интерес к золоту заметно снизился, что и стало поводом для фиксации прибыли в акциях золотодобывающих компаний. Негативную новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе РФ упал до 48,6 п. в июне с 49,8 п. в мае, рынок проигнорировал. В течение дня индекс МосБиржи установил новый исторический максимум, достигнув отметки 2813,44 п. Активность была весьма высокой. По итогам дня объём торгов на основной секции Московской Биржи достиг 55,325 млрд рублей.

Ситуация в рубле также была благоприятной на фоне снижения санкционных рисков и дорожающей нефти. В моменте курс доллара слабел до 62,777. Однако к вечеру котировки нефти немного откатились вниз, а в аналитических записках по поводу итогов саммита G20 появились сомнения, которые мы также высказывали. Перемирие ещё не означает завершение торговой войны. Более того, Китай может настаивать на полном снятии ограничений с Huawei, а не только временном дозволении закупать американские комплектующие. Пекин также настаивал на снятии ранее принятых пошлин и отказе от экономического давления в качестве инструмента ведения переговоров. Впрочем, сериал продолжается и впереди у рынков будет много поводов, как для падения, так и для роста на новостях с переговоров. Меж тем, у самого рубля остаются все его фундаментальные преимущества в виде положительного сальдо платёжного баланса, профицитного бюджета, международных резервов выше суммы общего внешнего долга и, наконец, умеренно жёсткой политики ЦБ РФ на фоне низкой доходности валют фондирования.

Торги в США завершились ростом индексов, но вопросы о будущем остаются. Более того, Китай это не единственное направление торговых споров. Wall Street Journal пишет о том, что в ближайшее время США могут повысить пошлины на отдельные европейские товары, а также вернуться к вопросу наказания Европы за субсидии для Airbus. Впрочем, в ЕС также имеют претензии по поводу субсидирования Boeing Co. (-2,07%). Входе торгов индекс S&P 500 обновлял исторический максимум, достигнув отметки 2977,86 п., но закрылся с более скромным результатом. Заключение торгового перемирия и возобновление переговоров США и КНР наиболее позитивно скажется на производителях полупроводниковой продукции. В частности, существовали риски потери китайского рынка для Apple (+1,83%), если США продолжат давить на Huawei. Меж тем, США даже частично сняли ограничения с Huawei, разрешив закупки комплектующих, что позитивно для таких компаний, как Qualcomm Inc. (+1,91%) и Broadcom Inc. (+4,34%). Статистика дня была преимущественно лучше ожиданий. Индекс деловой активности в промышленности вырос до 50,6 п. с 50,1 п. Индекс ISM в производственной сфере снизился до 51,7 п. с 52,1 п., но оказался лучше ожидаемого значения 51,0 п. Лишь расходы на строительство оказались значительно хуже ожиданий, так как упали на 0,8% в мае. По итогам торгов DJIA вырос на 0,44% до 26717,43 п., а S&P 500 поднялся на 0,77% до 2964,33 п.

Оптимизм в Азии уже не был столь сильным, но большинство индексов находилось в плюсе в начале сессии. Впрочем, эти небольшие достижения были утрачены в течение дня. Резервный Банк Австралии снизил ставку на 25 базисных пункта до нового исторического минимума 1,0%. Мы довольно часто указывали на слабые показатели экономики Австралии. Особенно это заметно по данным рынка жилья. Опасения в Азии связаны с тем, что заключение торгового перемирия с Китаем США будут использовать для наращивания давления на Европу. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21744,47 п. (+0,07%), Hang Seng 28879,89 п. (+1,18%), S&P/ASX 200 — 6646,20 п. (-0,03%), SHANGHAI Composite — 3037,23 п. (-0,25%).

Участники соглашения OPEC+ по сокращению добычи согласились продлить действие своих договорённостей ещё на девять месяцев. Данное событие ожидалось рынком, поэтому влияние на котировки нефти было минимальным. Меж тем, слабость производственных индексов в большинстве развитых стран говорит о том, что замедление глобальной экономики стало реальностью и это может повлиять на объём потребления нефти. Кроме того, добыча в США пока продолжает расти, хотя в июне наблюдалась тенденция к сокращению производства. Сделка OPEC+ выполнялась в июне в объёме 163% во многом благодаря ограничениям, которые были наложены на Иран и Венесуэлу. В РФ добыча также оказалась ниже допустимого в рамках соглашения, что объясняется ограничениями в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба». Дальнейшие перспективы повышения котировок будут сдерживаться опасениями по поводу замедления мировой экономики, хотя американо-китайское торговое перемирие пока позволяет избежать худшего сценария. К 9:00 мск Brent — $65,31 (+0,38%), WTI — $59,21 (+0,20%), золото — $1394,5 (+0,37%), медь – $5930,45 (+0,07%), никель — $12195 (-1,26%).

Индекс доллара снижался на 0,066% до 96,79 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,016%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,129 (+0,01%), GBP-USD — $1,264 (-0,01%), USD-JPY – 108,35 (-0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы растеряли свой рост начала сессии и могут уйти в минус. Нефть торгуется в плюсе, но после продления сделки OPEC+ на рынке вновь растут опасения по поводу спада потребления. На этом фоне отечественный рынок может начать торги в небольшом минусе. Снижение ставки Резервного банка Австралии может повысить интерес к рублю, чья доходность остаётся одной из самых высоких в мире.