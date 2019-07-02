Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся. Рост фондовых индексов и обновление ими максимумов после саммита "Большой двадцатки" создали задел для фиксации прибыли и соответственно — стабилизации котировок.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3% вблизи отметки 2800 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790 и 2780 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2810 и 2820 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На данном этапе рубль мало изменится, поддержки по курсу доллара находятся на отметках 62,80 и 62,50 рубля, оценил Сергей Дроздов из ГК "Финам". Сопротивления расположены на уровнях 63,35 и 63,80 рубля, добавил он.

Прогноз по курсу доллара на вторник 62,50-63,35 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,4-1,1% на фоне оптимизма по поводу возобновления торговых переговоров США с Китаем. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,3%, японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снизился на 0,2%.

Стоимость нефти растет на 0,6%, до 65,43 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1292 доллара против 1,1288 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос и обновил максимумы по индексам. "Быки" в качестве локомотива роста использовали бумаги "Газпрома" (+5,4%), имеющие ощутимую долю в расчете российских биржевых индексов. К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 1,29% — до 2801,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53% до 1401,64 пункта. Ранее, в понедельник, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2813,44 пункта, индекс РТС — пятилетний — на отметке 1409,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 28 копеек и составил 62,96 рубля, евро — на 78 копеек, до 71,06 рубля, следует из данных Московской биржи.