Гендиректор "Карусели" покидает компанию: умеренно негативно
X5 (FIVE LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявила о том, что Генеральный директор гипермаркетов Карусель Максим Гацуц покидает компанию. Денис Ткач, финансовый директор Карусели, будет временно исполнять обязанности генерального директора подразделения. Мы считаем, что новость умеренно негативна для X5 с точки зрения настроения инвесторов, так как перестановки в менеджменте X5 обычно вызывают у них опасения. Таким образом, мы не исключаем некоторой фиксации прибыли в краткосрочной перспективе (особенно учитывая рост акций на 38% с начала года против роста индекса РТС на 31% и ГДР Магнита на 14%). В то же время вклад Карусели в выручку X5 составляет всего примерно 5%, а в EBITDA – 4%. Более того, X5 принял решение не развивать активно гипермаркеты. Таким образом, мы считаем, что риски снижения цены акций на фоне этой новости ограничены.
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