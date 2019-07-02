Как ответит ЕЦБ на спад в еврозоне?
Негативная макроэкономическая статистика потоками идет из еврозоны. Ежедневно появляются данные, говорящие о том, что экономика европейских стран стагнирует или погружается в рецессию. Сегодняшний день не стал исключением.
Намного хуже прогнозов оказались данные из Германии по промышленным заказам и розничным продажам. Майские промзаказы в Германии снизились в годовом пересчете на 7 проц., причем отрицательные значения наблюдаются уже семь месяцев подряд. Розничные продажи в мае в Германии падали второй месяц подряд, и снижение составило 0.6 проц.
В этом же ключе вышли общие данные по оптовым ценам из еврозоны. Индекс PPI в мае оказался отрицательным, он снизился на 0.1 проц., дефляция цен производителей отмечается третий месяц подряд. Годовые темпы роста опустились с 2.6 проц. до 1.6 проц., а без учета энергоносителей всего 1 проц.
В таких условиях главный вопрос – что будет делать в ближайшее время Европейский ЦБ? 25 июля состоится очередное заседание ЕЦБ. Многие игроки ждут масштабных решений европейского регулятора по смягчению монетарной политики. Опции есть самые разные: снижение депозитной ставки, снижение ставки рефинансирования, анонс новой программы количественного смягчения на 40-50 млрд. в месяц.
Однако сегодня чиновники из ЕЦБ заявили, что не видят нужды спешить с понижением ставки в июле. Есть другая сторона проблемы – это негативное влияние отрицательных ставок на доходы банковского сектора. Дальнейшее снижение ставок Европейским ЦБ приведет к еще большему падению доходностей на рынке облигаций, все более-менее качественные бонды уже торгуются с отрицательной ставкой, а это означает, что у многих европейских банков со временем возникнут финансовые проблемы из-за невозможности генерировать доходность по пассивам. Судя по всему, в ЕЦБ понимают серьезность проблемы и спешить с радикальными решениями не будут.
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