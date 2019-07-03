По информации Московской биржи, оборот торгов на рынке акций в июне подскочил на 38.4% г/г до 1.07 трлн руб. С корректировкой на облигации овернайт объем торгов на рынке облигаций упал на 8% до 2.37 трлн руб.; с учетом операций прямого репо с ЦБ оборот торгов на денежном рынке сократился на 7.1%. Оборот на валютном рынке упал на 12.8%, а на рынке деривативов — на 7.5%. Общий оборот торгов снизился на 6.6% г/г. Средства участников рынка увеличились на 0.6 % м/м/23.0% г/г до 701 млрд руб., а рублевые средства, которые генерируют основной процентный доход, выросли на 3.7% м/м / 1.7% г/г до 85 млрд руб.

Компания опубликовала неплохие результаты, отметив особенно высокий оборот торгов в акциях, что должно оказать положительное влияние на ее комиссионный доход. Еще одним позитивным моментом стали хорошие показатели средств участников, что должно поддержать процентный доход. Формальное сокращение торгов в других сегментах не оказывает прямого влияния на прибыль компании.

Мы считаем, что в свете сильно увеличившихся объемов торгов в акциях Московская биржа выглядит привлекательной возможностью для покупки. Ее акции отстают от рынка с начала года, но мы думаем, что они скоро наверстают отставание.