Индекс деловой активности в секторе услуг в России в июне опустился до 49.7 пункта с 52 пунктов в мае. Показатель снижается пятый месяц подряд, и впервые с января 2016 год индекс оказался ниже критической отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о резком единовременном ухудшении ожиданий провайдеров услуг относительно дальнейшего расширения сектора. Одной из причин снижения индекса стало уменьшения инфляционного давления и, как следствие, замедление роста цен на услуги. На неделе с окончанием 24 июня инфляция составила лишь 0,1%, а до этого недельная инфляция была нулевая в течение семи недель подряд. Также давление на сектор услуг оказывают ухудшающиеся настроения потребителей, что приводит к снижению потребительских расходов и розничных продаж.

Двумя днями ранее в России был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который также оказался ниже 50 пунктов и составил 48.6 пункта. В течение последних 12 месяцев с июня 2018 года по июнь 2019 года самые высокие значения PMI в производственном секторе и в секторе услуг наблюдались в марте текущего года (52.8 пункта и 55.3 пункта соответственно), но при этом темпы роста ВВП в I квартале замедлились до 0,5% г/г после 2,7% г/г в IV квартале прошлого года и оказались минимальными за последние два года. По данным Росстата, основным фактором роста ВВП стал спрос со стороны домохозяйств, тогда как инвестиционный спрос существенно снизился. В номинальном выражении расходы на конечное потребление со стороны домохозяйств в I квартале снизились на 854 млрд руб., а объем кредитов, выданных населению, без учета ипотечных кредитов вырос за квартал на 1,6 трлн руб. Таким образом, именно расширение потребительского кредитования способствовало экономическому росту в I квартале текущего года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что регулятор обеспокоен резким ростом потребительского кредитования. Одним из инструментов борьбы с перегревом на рынке потребительских кредитов является повышение ставки, однако в июне Банк России понизил ее на 25 б.п. до 7,5% годовых. В краткосрочной перспективе это может способствовать небольшому ускорению темпов роста экономики. Так, ЦБ РФ и Минэкономразвития полагают, что рост экономики России может ускориться до 1% во II квартале и стабилизироваться на этом уровне до конца 2019 года. Но нельзя не учитывать того, что деловая активность в экономике существенно снижается на протяжении последних трех месяцев, и данные тенденции в скором времени могут найти свое отражение в динамике ВВП.