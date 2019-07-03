После назначения Кристин Лагард руководителем ЕЦБ некоторые эксперты выдохнули – главное, что должность председателя не занял Йенс Вайдман, крайне консервативный руководитель Бундесбанка, а это значит, что будет сохранена преемственность: Лагард продолжит политику Марио Драги. Однако, с моей точки зрения, не все так радужно и оптимистично.

Итак, Кристин Лагард стала первой женщиной, которая заняла пост Председателя Европейского Центробанка. Это второй представитель Франции на данной должности, до Лагард с 2003 по 2011 руководителем ЕЦБ был Жан-Клод Трише. Несмотря на то, что с 2011 года К. Лагард руководила Международным валютным фондом, ее сложно назвать классическим финансистом. По образованию она политолог, занималась консалтингом, была министром сельского хозяйства и рыболовства, министром экономики и финансов. Как говорят люди, знакомые с вопросом, К.Лагард скорее политик и специалист по коммуникациям с различными бюрократическими инстанциями. Очевидно, что при ней ЕЦБ будет выглядеть иначе, чем при вы выходце из Goldman Sachs Марио Драги.

«Супер Марио» войдет в историю как человек, благодаря решительным действиям которого еврозона сохранилась в нынешнем виде. Марио Драги сумел преодолеть сопротивление влиятельной консервативной немецкой части ЕЦБ и пустил в ход различную финансовую алхимию в виде программ QE и TLRO, что помогло еврозоне преодолеть финансовый кризис и рецессию. Однако сейчас Европа снова сползает в стагнацию и дефляцию, и снова ЕЦБ нужно принимать ключевые решения по операциям на открытом рынке.

Ситуация очень непростая: нужно что-то решать с отрицательными депозитными ставками, с системой многоуровневых ставок в еврозоне; нужно снова запускать программу долгосрочного кредитования, возможно, новую программу QE; решить вопрос с отрицательными доходностями на рынке, которые тянут банковскую систему на дно. В общем, новых-старых вызовов для ЕЦБ много, и самый большой вопрос – как Кристин Лагард будет с ними справляться? Тут одних политических маневров недостаточно, нужно решать фундаментальные финансовые вопросы эффективности финансовых механизмов, разрабатывать новые схемы и программы. Сейчас ЕЦБ, как монетарный игрок, на экономическом шахматном поле еврозоны находится в ситуации цугцванга, когда любой ход может привести к ухудшению ситуации. Европейские руководители в непростой ситуации решили cherchez la femme, а выход из тяжелого экономического положения придется искать уже Кристин Лагард.