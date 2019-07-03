Вчера Росстат опубликовал структуру ВВП по расходам за 1 кв. 2019 г. В большей степени она соответствовала нашим ожиданиям (экономику поддержали потребление и чистый экспорт). Неприятным сюрпризом стал заметный отрицательный вклад валового накопления основного капитала, ВНОК (-0,4 п.п.), при том, что ранее опубликованные данные по инвестициям в основной капитал (прокси для инвестиций в структуре ВВП) показали рост на 0,5 % г./г. в 1 кв. 2019 г.

Дефлятор ВНОК в 1 кв. 2019 г. неожиданно подскочил до многолетних максимумов – в пик кризиса он был чуть меньше 15% г./г., тогда как сейчас 12,4% г./г., что выглядит нелогично. Обычно в инвестициях высока доля импортных товаров, соответственно, цены инвестиционных товаров были тесно коррелированы с курсом рубля (более слабый рубль = более дорогие машины/оборудование). Однако в конце 2018 г. — начале 2019 г. ситуация вокруг инвестиций стала нетипичной: по данным ФТС, доля инвестиционного импорта по каким-то причинам сократилась, достигнув к 1 кв. 2019 г. 23,6% (в 2018 г. – 24%, в 2017 г. – 24,4%). Отметим, что разница в 1 п.п. эквивалентна 2,5-3 млрд долл., или 150-200 млрд руб. в год.

С учетом относительной стабильности курса рубля в конце 2018-начале 2019 г. резкое удорожание инвестиционных товаров (+5,7 п.п. в 1 кв. 2019 г.), как мы полагаем, стало результатом внутренних процессов (могло повлиять как повышение НДС на отечественные и импортные товары, индексация тарифов в январе, которой не было в прошлом году, рост прочих обязательных платежей для бизнеса, и т.п.). Кроме того, возможной причиной могли стать взносы в уставные капиталы госкорпораций (в соответствии с методологией, они являются ВНОК, но могут не сопровождаться ростом продаж машин и оборудования). Из-за резкого повышения дефлятора вклад физических объемов валового накопления основного капитала оказался отрицательным.

Общая экономическая ситуация остается крайне слабой. Помимо роста потребительского и ипотечного кредитования, экономику, скорее всего, продолжит поддерживать экспорт. В ближайшие несколько кварталов начнутся бюджетные расходы, связанные с исполнением нацпроектов (в т.ч. и планируемые траты ФНБ, намеченные на следующий год). Однако, мы сомневаемся, что в этом году эффект от стимула госрасходов будет заметен: средства достигнут бюджетополучателей лишь в 4 кв. 2019 г., до этого экономика может рассчитывать лишь на частный внутренний спрос и экспорт.