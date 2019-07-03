Последние статистические данные, и в частности страновые индексы PMI, тесно коррелирующие с динамикой ВВП, рисуют не самую радужную картину состояния мировой экономики. Глобальный индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до самого низкого уровня с октября 2012 г. Снижение субиндекса новых заказов оказалось самым сильным почти за семь лет. Из 30 стран, по которым уже доступны июньские индексы PMI, в 18 (в том числе в Китае, Японии, Германии и Италии) значения индексов оказались ниже отметки в 50 пунктов, по которой проходит граница между ростом и сжатием экономики.

Ситуация в международной торговле также продолжила ухудшаться. Торговое перемирие, которое в прошедшие выходные заключили США и Китай, само по себе, несомненно, является хорошей новостью. Однако противостояние между двумя крупнейшими экономиками уже негативно отразилось на динамике экспортных потоков и нарушило работу сложившихся мировых цепочек поставок. Согласно тем же данным PMI, показатель экспортных заказов снижается уже десятый месяц подряд, причем темпы снижения по итогам последнего месяца повторили рекорд шестилетней давности. Неудивительно, что индекс уверенности бизнеса сейчас находится на минимальном уровне за всю его историю. Обрабатывающие отрасли быстрее, чем сектор услуг реагируют на ухудшение ситуации в мировой торговле и условий торгового финансирования, и поэтому именно положение дел в обрабатывающих отраслях является важным индикатором состояния мировой экономики в целом.

Индексы PMI стран Азии также выглядят весьма неутешительно. Значение опубликованного сегодня утром индекса сферы услуг Китая Caixin PMI оказалось самым низкими за четыре месяца, а субиндекс уверенности бизнеса опустился до рекордного минимума. Аналогичный индекс обрабатывающих отраслей Китая упал до минимального уровня с июня 2016 г., опустившись ниже отметки в 50 пунктов. При этом из-за напряженности в торговой сфере объемы продаж, экспортных заказов и выпуска вновь начали снижаться.

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Японии отражает самые высокие темпы сокращения производства и новых заказов с марта текущего года, что, очевидно, связано с напряженностью в торговых отношениях США и Китая и замедлением роста в мировой автомобильной промышленности. Непрерывное сокращение производства в обрабатывающем секторе Японии наблюдается уже шесть месяцев – самый длительный период с 2012–2013 гг. Также на протяжении семи месяцев снижается экспорт.

Индекс PMI обрабатывающей промышленности Южной Кореи находится на 4-месячном минимуме, а темпы сокращения производства – самые высокие за последние четыре года. Наиболее слабые результаты демонстрируют автомобилестроение и сектор электроники. Представители корейских обрабатывающих отраслей пессимистично настроены в отношении дальнейших перспектив. Правительство страны только что понизило прогнозы роста ВВП и инфляции, и велика вероятность, что на ближайшем заседании 18 июля Банк Кореи объявит о снижении процентных ставок.

Сводный индекс обрабатывающих отраслей стран АСЕАН в июне также оказался в «рецессионной» зоне. При этом индекс операционных условий в обрабатывающей промышленности Сингапура продемонстрировал самое резкое снижение за всю свою историю. По мнению составителей индекса, «в ближайший год ситуация будет только ухудшаться». Уровень занятости в странах АСЕАН снизился впервые за последние 15 месяцев.

В еврозоне активность в обрабатывающих отраслях в июне продолжила снижаться, в том числе в очередной раз было зафиксировано сокращение объемов выпуска и числа новых заказов. Заметно ухудшились показатели производителей промежуточных и инвестиционных товаров, при этом по первым сокращение оказалось самым резким с апреля 2013 г. Наиболее слабую динамику в минувшем месяце вновь продемонстрировала экономика Германии, в то время как индексы PMI Австрии, Испании, Ирландии и Италии опустились ниже отметки в 50 пунктов. Индикаторы экспортных заказов в странах еврозоны продолжают снижение, начавшееся в октябре прошлого года. В комментарии к статистике PMI индекс-провайдер Markit отмечает отсутствие каких-либо признаков того, что в обозримом будущем негативный тренд может завершиться, характеризуя опубликованные индикаторы как «тревожно низкие». Значение индекса PMI обрабатывающих отраслей Германии в июне упало до 45,0, минимума с 2012 г. Стране грозит рецессия, в том числе потому, что Германия, являющаяся одним из крупнейших экспортеров капитальных товаров, во многом зависит от китайского экономического цикла. В октябре истекает срок полномочий президента ЕЦБ Марио Драги, и лидеры ЕС уже выдвинули на эту должность кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард. Рынок ожидает, что она продолжит стимулирующую монетарную политику, что может включать дальнейшее снижение депозитной ставки и расширение программы количественного смягчения.

Экономическая активность в обрабатывающих отраслях Великобритании находится на самом низком уровне с февраля 2013 г. – на динамике сказывается, помимо прочего, использование предприятиями товарных запасов, созданных в ожидании выхода страны из ЕС. Ввиду этого фактора, а также ослабления спроса на внутреннем и внешнем рынках, сокращаются объемы производства и новых заказов. Вместе с тем значительная часть британских компаний сохраняет оптимизм: 44% прогнозируют рост выпуска на горизонте ближайших 12 месяцев, и лишь 14% ожидают сокращения производства. Главными факторами роста они называют восстановление в автомобильном секторе, запуск новых продуктов, общую положительную экономическую динамику и увеличение экспорта. Как вчера заявил глава Банка Англии Марк Карни, «если процесс Брекзита будет идти нормально, мы ожидаем, что… динамика капиталовложений восстановится, рынок жилья заметно вырастет, а потребление будет в целом увеличиваться наравне с реальными доходами домохозяйств». Однако на перспективах роста экономики Великобритании наверняка скажется внутренняя политическая неопределенность. 24 июля должен быть объявлен новый лидер консервативной партии, причем основные кандидаты на этот пост намерены осуществить отделение страны от ЕС к установленному сроку, то есть 31 октября, даже если это будет сценарий «без сделки». Рынок с 50%-й вероятностью ожидает снижения процентных ставок Банка Англии к концу текущего года. Доходность 10-летних гособлигаций страны вчера упала ниже ключевой ставки центробанка впервые с 2008 г.

Экономика США также, естественно, не обладает иммунитетом к ухудшению глобальных экономических условий. Данные, полученные в рамках подготовки июньского индекса PMI, сигнализируют об ухудшении операционной конъюнктуры в обрабатывающей промышленности США, в то время как ожидания по объемам производства остаются низкими. По данным PMI, условия ведения бизнеса в настоящий момент являются худшими за последнее десятилетие. Индексы PMI в последние два месяца оказались самыми низкими за период после пика мирового финансового кризиса в 2009 г. Инфляционное давление также остается низким, а динамика индекса занятости соответствует сокращению количества рабочих мест на промышленных предприятиях на 18 000. В пятницу будет опубликован отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США за июнь, и если данные вновь окажутся слабыми, это повысит вероятность «подстраховочного» снижения ставки ФРС в конце этого месяца.

Между тем президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джуди Шелтон, которая является сторонником золотого стандарта и поддерживает переход к нулевым процентным ставкам, в Совет управляющих ФРС. На этих новостях цены на золото устремились вверх. И хотя США едва ли вернутся к золотому стандарту, шаг в направлении нулевых процентных ставок во время следующего цикла вполне возможен. Естественно низкие процентные ставки подталкивают инвесторов к поиску более высокодоходных инвестиций, что может объяснять, почему индекс S&P 500 находится на рекордных максимумах, несмотря на ухудшение финансовых результатов входящих в его состав компаний. По данным Factset, количество компаний в индексе S&P 500, прогнозирующих снижение прибыли на акцию во 2к19, является вторым по величине за период с 2006 г. Доходность американских гособлигаций только что опустилась ниже 2,00% и вполне может продолжить снижаться. В этом случае промежуточной целью для рынка становится отметка 1,32% – минимум 2016 г. Судя по всему, «бесконечная стагнация» становится новой нормой.