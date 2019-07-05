Поскольку американский рынок в связи с празднованием Дня независимости вчера был закрыт, российская сессия должна была оказаться достаточно спокойной. Однако заявления, сделанные председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, вызвали оживление на российском рынке, оказав понижательное давление на ставки. По словам Набиуллиной, на июльском заседании Совет директоров ЦБ может вновь рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки. При этом она отметила, что, хотя при прочих равных условиях регулятор обычно «предпочитает двигаться плавно», он не исключает и варианта снижения на 50 бп. Последнее перекликается с интервью Набиуллиной агентству Reuters, опубликованным на этой неделе, в котором она сообщила, что на июньском заседании Совет директоров ЦБ рассматривал три варианта: сохранение ключевой ставки без изменений, снижение на 25 бп и снижение на 50 бп.

В том же интервью она отметила, что при условии отсутствия серьезных внешних и внутренних шоков траектория смягчения денежно-кредитной политики будет прежде всего зависеть от характера поступающей экономической статистики. Во вчерашнем выступлении Набиуллина охарактеризовала июньскую инфляцию как «достаточно сдержанную». Регулятор считает, что инфляционные риски на горизонте ближайших 6–12 месяцев «ограничены и продолжают снижаться»; что касается 2020 г., то здесь, по мнению регулятора, «баланс рисков для инфляции … смещен вниз».

После принятого регулятором в июне решения о снижении ключевой ставки наши макроэкономисты в качестве базового сценария стали закладывать следующее снижение по итогам заседания Совета директоров ЦБ в сентябре. Между тем стоит отметить, что, согласно нашим наблюдениям, обычно регулятор смягчает денежно-кредитную политику на опорных заседаниях (подробнее см. материал Перебирая листья на дереве решений Банка России), а июльское заседание – неопорное. Однако вчерашние комментарии Набиуллиной, на наш взгляд, повышают вероятность того, что в краткосрочной перспективе темпы смягчения монетарной политики могут ускориться. При этом на средне– и долгосрочном временном горизонте эти заявления, как мы полагаем, не указывают на какие-то изменения в настрое регулятора.

Длинные ставки FRA положительно отреагировали на смягчение риторики регулятора и по итогам дня снизились на 14–18 бп. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 8–9 бп, при этом годовая ставка опустилась до 7,80%. Длинные ставки NFD снизились на 10–15 бп, ставки кросс-валютных свопов опустились в среднем на 3–4 бп.

Однодневные ставки по итогам четверга практически не изменились. После проведения расчетов по депозитному аукциону ЦБ РФ остатки средств на корсчетах снизились до 2,13 трлн руб. (-330 млрд руб.). Тем не менее этот уровень должен быть вполне комфортен для банков с точки зрения выполнения норматива усреднения, поскольку они имеют накопленный запас ликвидности в объеме 125 млрд руб., а до окончания периода усреднения осталось всего несколько дней. В то же время стоит отметить, что вчера банки нарастили свою задолженность по однодневному репо перед Казначейством до 350 млрд руб. (+150 млрд руб.), что может указывать на некоторые затруднения в перераспределении ликвидности на рынке. RUONIA в среду опустилась до 7,28 бп (-6 бп), и вчера, вероятно, осталась вблизи отметки 7,30%. Ставка однодневного репо с КСУ-облигации большую часть дня провела на отметке 7,37%, немного прибавив по сравнению с уровнем предыдущего дня. Мы полагаем, что сегодня однодневные ставки останутся в районе 7,3%, при этом в последние дни периода усреднения они могут еще снизиться.