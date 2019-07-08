В пятницу средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась на 15 бп, до 7,25%, а закрытие произошло на отметке 5,95% (-123 бп д/д). Мы полагаем, что RUONIA закрылась в районе 7,30%. По состоянию на утро пятницы остатки средств на корсчетах банков восстановились до 2,3 трлн руб., что является довольно комфортным уровнем для приближающегося окончания июньского периода усреднения. На этом фоне банки сократили свою задолженность по репо с Казначейством до 189 млрд руб. против среднего уровня 596 млрд руб. в предыдущие две недели. По нашим оценкам, в настоящий момент запас свободных резервов банков составляет около 100–120 млрд руб. Это сравнительно высокий уровень, если учесть, что следующий период усреднения стартует 10 июля. В связи с этим мы полагаем, что в ближайшие несколько дней банки будут направлять избыток резервов на денежный рынок, что окажет понижательное давление на однодневные ставки.

В пятницу кривая NDF / кросс-валютных свопов сместилась вниз на 3–5 бп, в том числе 6-месячная NDF закрылась на отметке 7,09% (-6 бп за день). Это произошло вопреки росту волатильности на спотовом валютном рынке и стало, на наш взгляд, отражением озвученных ранее мягких комментариев главы ЦБ РФ. Кривая процентных свопов по итогам пятницы сместилась вниз на 2–3 бп.