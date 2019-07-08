После комментариев ЦБ относительно июльского заседания покупки в ОФЗ возобновились
В пятницу со стороны представителей ЦБ РФ последовала новая порция комментариев относительно траектории ставки в июле, и покупки в ОФЗ продолжились. Правда, публикация сильной макростатистики по рынку труда США вызвала рост доллара на мировых площадках, что несколько охладило интерес к активам ЕМ. По итогам основной торговой сессии рубль потерял в стоимости примерно 0,2%, а котировки ОФЗ поднялись не более чем на 0,1 п.п. от номинала. Объем торгов в ОФЗ едва превысил 11 млрд руб. Начало же прошедшей недели на рынке рублевого госдолга было непримечательным и характеризовалось отсутствием интереса к ОФЗ и снижением торговой активности. Однако в четверг появились первые комментарии со стороны ЦБ РФ о том, что следующее снижение ключевой ставки возможно уже на июльском заседании, тогда как после июньского пересмотра большинство участников рынка ждали очередного шага не ранее сентября. Это обеспечило новую волну спроса на ОФЗ, и по итогам недели кривая продемонстрировала снижение доходностей примерно на 5–12 б.п. Безусловно, более быстрое, чем ожидалось, снижение ключевой ставки способно стать новым триггером к покупкам в ОФЗ и ускорить нормализацию вида кривой, которая в настоящий момент достаточно плоская: спред между короткими и длинными ОФЗ составляет порядка 25 б.п., что мало. На этой неделе в центре внимания всех инвесторов будут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые приобретают особое значение в свете сильных данных по рынку труда: рост ожиданий смягчения политики ФРС поддерживает спрос на все активы ЕМ, в том числе российские.
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