По сообщениям СМИ, стороны недовольны развитием СП…

Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) и Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) могут рассматривать варианты по прекращению партнерства в принадлежащем им на паритетных началах СП «Яндекс.Маркет». Об этом вчера сообщило российское интернет-издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к компаниям. По данным, полученным The Bell, перспектива прекращения партнерства рассматривается уже около года. В качестве возможных причин называются недовольство результатами отдельных сервисов, отсутствие сильного лидера и разногласия относительно будущего развития, в том числе относительно участия Сбербанка в контроле над операционной деятельностью СП. При этом окончательного решения в отношении судьбы СП, по информации The Bell, пока нет. В то же время Сбербанк активно интересуется другими российскими активами в сфере электронной коммерции, такими как Avito и Ozon, основным из акционеров которого является АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается).

…которое должно стать одним из ключевых игроков рынка электронной коммерции в России. Яндекс.Маркет является одним из ведущих агрегаторов онлайн-торговли на российском рынке. В конце 2017 г. было заключено соглашение о создании СП между Яндексом и Сбербанком, который инвестировал в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. в обмен на 50-процентный пакет. Ранее компания в дополнение к своей основной площадке «Яндекс.Маркет» запустила маркетплейс «Беру» с товарами от российских поставщиков. В конце прошлого года СП объявило о запуске площадки для трансграничной онлайн-торговли bringly.ru. Другим крупным игроком рынка становится СП, создаваемое Mail.ru (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) с группой Alibaba, МегаФоном и РФПИ на основе Aliexpress Russia.

Негативно. Возможность расторжения партнерства со Сбербанком, скорее всего, будет негативно воспринято рынком, так как может косвенно свидетельствовать о несоответствии результатов деятельности СП ожиданиям его участников. Тем не менее, учитывая значение Яндекса в российской интернет-индустрии и его технологический потенциал, мы считаем, что компания в любом случае останется одним из ключевых игроков рынка электронной торговли. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.