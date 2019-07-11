Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа USDRUB вчера выросла на 22 бп, до 7,37%. Однако закрытие произошло на отметке 6,97% – на 150 бп ниже, чем во вторник. Впрочем, ничего удивительного в такой динамике нет. С одной стороны, с началом нового периода усреднения банки начали пополнять свои запасы ликвидности. С другой – на вторую половину дня пришлись расчеты по аукционам с Казначейством (репо и депозитному).

Банк России не стал вчера проводить однодневный депозитный аукцион. В сочетании с расчетами по регулярному аукциону недельных депозитов это принесло системе около 600 млрд руб. ликвидности. Помимо этого, банки заняли 350 млрд руб. у Казначейства – 200 млрд руб. через инструмент однодневного репо и 150 млрд руб. на аукционе 6-месячных депозитов. По нашим оценкам, в результате остатки на корсчетах вчера должны были восстановиться примерно до 2,5 трлн руб., что является вполне комфортным уровнем для начала периода усреднения. В связи с этим мы полагаем, что в ближайшее время однодневные ставки будут сохраняться вблизи ключевой ставки ЦБ; в частности, мы ожидаем, что ставка RUONIA будет торговаться не более чем на 15–20 бп ниже ключевой ставки.

Наклон кривой XCCY/NDF уменьшился: ставка 5-летнего кросс-валютного свопа снизилась на 6 бп, в то время как 12-месячный NDF закрылся практически без изменений (7,0%). Кривая процентных свопов осталась на прежних уровнях. Ставки FRA 3x6 и 6x9 снизились на 2–4 бп. Мы полагаем, что для рублевых ставок главным драйвером вчера стали мягкие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, способствовавшие росту ожиданий более быстрого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.