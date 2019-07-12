Северсталь опубликовала нейтральные операционные результаты за 2К19. Продажи стальной продукции не изменились кв/кв, а более высокие цены на сталь предполагают, что EBITDA должна увеличиться примерно до $750 млн (+13% кв/кв), по нашим предварительным оценкам. Незначительный объем продаж угля на уровне 150 тыс т и снижение производства чугуна на 60 тыс т являются временными и обусловлены ремонтными работами. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.