"Северсталь": подтверждаем рейтинг "выше рынка"
Северсталь опубликовала нейтральные операционные результаты за 2К19. Продажи стальной продукции не изменились кв/кв, а более высокие цены на сталь предполагают, что EBITDA должна увеличиться примерно до $750 млн (+13% кв/кв), по нашим предварительным оценкам. Незначительный объем продаж угля на уровне 150 тыс т и снижение производства чугуна на 60 тыс т являются временными и обусловлены ремонтными работами. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Северстали, учитывая ее рациональную оценку 5.3x по мультипликатору EV/EBITDA 2019 и вертикальную интеграцию.
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