Бюджет становится менее профицитным…

Профицит федерального бюджета в июне сократился до 278 млрд руб. (против 467 млрд руб в мае), главным образом, из-за наращивания расходов – они выросли на 8% м./м. (с исключением сезонности), что является самым большим темпом не только с начала года, но вообще со второй половины 2017 г. Одновременно с этим заметно упали доходы (на 10% м./м.): на фоне снижения цен на нефть просели нефтегазовые поступления. Отметим, что сокращение профицита бюджета соответствует нашим ожиданиям (ранее мы отмечали, что вплоть до ноября среднемесячный профицит бюджета останется на уровне ~300 млрд руб.). Согласно новому плану Минфина, профицит по итогам 2019 г. незначительно снизится и составит 1,88 трлн руб. (против 1,93 трлн руб. в прошлой версии). Таким образом, из расчетов Минфина следует, что, с учетом сезонности расходов, среднемесячный профицит в июле-ноябре составит 236 млрд руб., а в декабре сезонный дефицит достигнет 860 млрд руб. Впрочем, обычно, исполнение расходов оказывается ниже плана: например, по итогам 2018 г. они были исполнены лишь на 96,8% (разница между планом и фактом составила —456 млрд руб.). Если такое повторится и в этом году, средний профицит в ближайшие месяцы может оказаться выше, но все равно не превысит 300 млрд руб.

… его негативный эффект на ликвидность в июне ослаб

В июне федеральный бюджет выступил нетто-провайдером рублевой ликвидности (+224 млрд руб. против —510 млрд руб. в мае), что также отразилось в снижении оттока по бюджетному каналу в целом согласно факторам ликвидности (в мае —255 млрд руб., в июне —59 млрд руб.) Основные факторы — двукратное снижение профицита и увеличение размещений временно свободных средств бюджета в РЕПО (+138 млрд руб.). Динамика интервенций и чистых размещений ОФЗ изменилась не столь заметно: покупки валюты принесли +365 млрд руб. (против +326 млрд руб. в мае), а нетто-заимствования сократились незначительно (-107 млрд руб. против —136 млрд руб. в мае).

Расходы на нацпроекты запаздывают, что лишает экономику стимула

Эффект от нацпроектов пока еще практически не заметен для экономики: при том, что средний процент исполнения бюджета за полгода составил 42,5% от плана, исполнение, например, расходов, связанных с «национальной экономикой», по-прежнему сильно отстает (29,7% от плана), а расходы на дорожное строительство и вовсе исполнены лишь на четверть. Все это лишь подтверждает тот факт, что объем бюджетного стимула экономике невысок, из-за чего мы пока наблюдаем негативную (или слабую) динамику инвестиций в основной капитал.