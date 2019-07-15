Приближается налоговый период, и объем основных налоговых выплат (25 июля), по нашим оценкам, составит 1 трлн руб. (НДС – 454 млрд руб., акцизы – 38 млрд руб., НДПИ – 500 млрд руб.), а последующий налог на прибыль (28 июня) – 340 млрд руб. И, хотя объем налоговых выплат сильно не растет, влияние бюджета на ликвидность все равно остается негативным. Так, с начала года отток за счет автономных факторов (интервенции за вычетом чистых заимствований ОФЗ и профицита бюджета) составил почти 1 трлн руб. и продолжает нарастать (см. график слева).

Тем не менее, по нашим оценкам, в перспективе ближайшей пары месяцев отток прекратит расти. Во-первых, мы не ожидаем увеличения профицита Федерального бюджета (с июля по сентябрь он будет оставаться на уровне 250-280 млрд руб./мес.), а уже с сентября — начнет снижаться (с ~220 млрд руб. в сентябре до 100 млрд руб. в ноябре). Во-вторых, с учетом снижения чистых размещений ОФЗ совокупный эффект интервенций + ОФЗ (который в период с марта по май был близок к нулю) вновь станет положительным (220-250 млрд руб. в среднем за месяц) и уже с октября начнет перекрывать профицит бюджета.

В декабре сезонный дефицит бюджета принесет в систему порядка 1 трлн руб., еще около 230 млрд руб. добавят интервенции за вычетом ОФЗ, однако сезонный всплеск оттока наличности в декабре (-650 млрд руб.) несколько уменьшит совокупный положительный эффект на ликвидность в конце года. Но главное – отток ликвидности за счет бюджета и наличности в ближайшие месяцы не усугубится и даже сменится небольшим притоком (в сумме за июль-ноябрь придет 75 млрд руб.), что выглядит значительно лучше по сравнению с первой половиной года (когда в сумме ушло 774 млрд руб.).