Консолидированные продажи ММК выросли на 2.7% кв/кв до 2.86 млн т, в основном благодаря росту объемов Metalurji и Лысвенского завода. ММК продает 90% в России и СНГ, и ориентация на внутренний рынок теперь является преимуществом – средние цены реализации выросли на 8.1% кв/кв, превысив показатели Северстали (2-8%). Мы полагаем, что это должно помочь компенсировать вызванное ростом цен на железную руду влияние на затраты, которое оценивается в $80 млн – EBITDA за 2К19, как ожидается, увеличится – до $490 млн (показатель за 1П19П составляет приличные 48% от прогноза на 2019). Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ММК, которая торгуется на уровне 3.9x по мультипликатору EV/EBITDA 2019П, что подразумевает дисконт 22% к среднему показателю по российскому стальному сектору.

— Продажи готовой продукции выросли на 2.7% кв/кв до 2 856 тыс т, продажи ПДС + 6.6% кв/кв (доля ПДС достигла 49.9%, увеличившись на 1.8 пп) на фоне роста продаж MMK Metalurji и Лысьвенского завода.

— Цены реализации стали +8.1% кв/кв в основном за счет сезонного восстановления внутренних цен. Рост выше, чем у Северстали (2-8%) и подчеркивает преимущества ориентации на внутренний рынок, где цены имеют премии к экспортным бенчмаркам. ММК продает 90% на внутреннем рынке.

— Мы предварительно оцениваем EBITDA в $490 млн (+11% кв/кв), поскольку рост цен на сталь должен компенсировать рост затрат на железную руду, который оценивается в $80 млн. Консенсус-прогноз по EBITDA на 2019 представляется обоснованным, учитывая, что показатель за 1П составляет солидные 48%.

— Оптимистичный прогноз на 3К19. ММК ожидает, что внутренний спрос останется высоким, как и премии в цене. Объемы продаж могут быть поддержаны завершением очередной стадии реконструкции Стана —2500.

Оценка и взгляд

ММК торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 3.9x – чуть выше среднего 5-летнего значения, но с существенным дисконтом 22% к российскому стальному сектору (что преимущественно объясняется ее более низкой ликвидностью).

Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ММК, учитывая ее дисконт в оценке к аналогам, ориентацию на премиальный внутренний рынок и привлекательную дивидендную доходность (12%), которая соответствует среднему значению 12% по сектору. Тем не менее мы видим риски для нашего рейтинга, связанные с ростом цен на железную руду.