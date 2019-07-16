Сталелитейная компания ММК представила сегодня нейтральные операционные показатели. Выплавка стали увеличилась на 2% г/г до 3091 тыс. тонн, но сократилась на 0,5% к предыдущему месяцу. Положительным моментом стало увеличение продаж высокомаржинальной стали (HVA) на 3,3% г/г — до 1426 тыс. тонн – максимальный уровень с 4 квартала 2017 года. При этом ее доля в выпуске стали увеличилась до исторического максимума в 49,9%.

Негативным фактором выступило снижение цен на стальную продукцию по всей номенклатуре по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее в среднем на 4,6%. Частично негативный эффект перекрылся более высокими ценами на выпускаемую продукцию во 2 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом в среднем на 8,1%.

Несмотря на рост спроса на сталь на внутреннем рынке, на который ММК традиционно ориентируется, снижение выпуска концентрата до 487 тыс. тонн – исторический минимум, и уменьшение производства железной руды на 6,5% г/г до 729 тыс. тонн окажет значительное давление на финансовые показатели компании. ММК пришлось закупать железную руду, которой компания обеспечена менее чем на 20%, по максимальным за 5 лет ценам.

Дивидендная доходность ММК превышает 10%. Тем не менее, ожидаемые слабые финансовые результаты за 2 квартал 2019 года могут оказать давление на дивидендные выплаты в последующих периодах.