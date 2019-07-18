Северсталь (SVST:LI; ПО РЫНКУ; РЦ $17/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 2К19. По нашему прогнозу, показатели будут сильными на фоне высоких объемов реализации стали на внутреннем рынке (на который приходится 70% совокупных продаж компании) и роста средних цен реализации. Компания сообщила о том, что цены на сортовой прокат и сталь с полимерным покрытием выросли на 8% к/к, тогда как цены на холоднокатаный рулон увеличились на 6% к/к. Мы ожидаем увеличения оборотного капитала в последнем квартале и роста капиталовложений в соответствии с предыдущим прогнозом. Это может оказать давление на СДП. Тем не менее, мы ожидаем, что Северсталь направит на дивиденды более 100% СДП, исходя из отчетности за 2К19.

По нашему прогнозу, выручка вырастет на 5% — примерно до $2,1 млрд. Рост цен и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью должно способствовать значительному росту EBITDA примерно до $741 млн и сильной рентабельности на уровне 35%

По нашей оценке, чистая прибыль составит $496 млн. СДП, как мы ожидаем, снизится на квартальной основе, отражая увеличение оборотного капитала и рост капиталовложений. По нашей оценке, капиталовложения за 2К19 превысят уровень предыдущего квартала на 20-30%, что может привести к тому, что СДП составит примерно $250 млн.

По нашей оценке, компания направит на дивиденды $300-350 млн, исходя из отчетности за 2К19.